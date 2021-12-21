《談國論企－黎偉成》建世界一流大學為國育才

《談國論企》中央全面改革委員第二十三次會議於２０２１年１２月１７日審議通過《關於

深入推進世界第一流大學和一流學科建設的若干意見》，中共中央總書記、國家主席、中央軍委

主席、中央全面深化改革委員會主任習近平更指出，要「突出培養一流人才，服務國家戰略需求

」，是為

「穩字當頭、穩中有進」發展的其中重要支持力量，政策和路向對勁，予人以無限的寄望。



＊好好培養本國人才亦宜招攬世界友好專才＊



我建議中國宜廣納世界各地優秀學術、科研友好學者，使中國的大學和學科建設更世界一流

，理由是（甲）知識、學術歷來就是人類的共同資產，應該沒有國界的分野，世界各地的學者無

私地互為交流、學習、聯通和共同研究，才可以把人類的智慧更進一步發揚光大。中國要深入推

動世界一流大學和一流學科建設，肯定是具備本國的相當良好和足夠的條件與基礎，更好的當然

是如果能夠廣納世界各地的友好的學者、專家，到中國強化直接的互相學習，共研、共享，相信

會更為提升中國的大學和學科的學術、研發和專業水平。

要提出的（乙）最佳例子，就是美國。美國立國的短短二百多年歷史，能夠迅速地發展成為

世界強國、大國，其中重要原因是相當重視教育和交通運輸的兩大建設，事實亦證明此策行之有

效

。特別是美國一直廣納世界各地的學者、專家，甚至優質學生，作為其新移民的優先對象，甚是

在第一次世界大戰後狂搶當年戰敗國德國之頂尖科學家至美國，是為學術、科技強國的重要政策

；由是「混世魔王」特朗普以至「陰毒王」拜登，也就對中國的科企、技術人員等進行各種各樣

的打壓，就是眼紅中國學術科技的高速發展及成果，此亦為中國的「反面教育」，發展本國人才

的同時，招攬更多友好的外國人才，該不失為一個可考慮的政策。

再看《關於深入推進世界一流大學和一流學科建設的若干意見》，重點有（一）習近平在會

議上強調：「要突出培養一流人才、服務國家戰略需求、爭創世界一流的導向，深化體機制改革

，統籌推進、分類建設一流大學和一流學科」。

和（二）會議更明確地表明：「辦好世界一流大學和一流學科，必須扎根中國大地，辦出中

國特色」，以及「要牢牢抓住人才培養這個關鍵，堅持為黨育人、為國育才，堅持服務國家戰略

需求，瞄準科技前沿和關鍵領域，優化學科專業和人才培養布局，打造高水平師資隊伍，深化科

教融合育人，為加快建設世界重要人才中心和創新高地提供有力支撐」。

建設世界一流大學和一流學科，都得有強大和素質良好的中、小學學生基礎支持，才能達標

。由是中國推行的９年中、小學免費教育，讓更多、更多的青少年有學習的同時，基礎教育的素

質，是十分重要的。



＊科技倫理要為人類福祉協同共治間接教育美國＊



至於（三）《關於加強科技倫理治理的指導意見》，是為對德育的強力要求：所指出的

（Ｉ）科技倫理是科技活動必須遵守的價值準則，就是要「堅持增進人類福祉、尊重生命權利、

公平公正

、合理控制風險、保持公開透明的原則，健全多方參與、協同共治的治理體制機制，塑造科技向

善的文化理念和保障機制」，重點是要增進「人類福祉」，「公開透明」和「協同共治」。

在（ＩＩ）要堅持促進創新與防範風險相統一、制度規範與自我約束相結合的一條中，「強

化底線思維和風險意識，把科技倫理要求貫穿到科學研究、技術開發等科技活動全過程，覆盖到

科技創新各領域，加強監測預警和前瞻研究，及時從規則學上做好應對，確保科技活動風險可控

」，風險可控，是重中之重。

同樣重要的，是（ＩＩＩ）《意見》表明「要避免把科技倫理問題泛化，努力實現科技創新

高質量發展與高水平安全的良性互動」。科技倫理，肯定是重要的，但千萬不要把此一問題泛化

，似乎向美國作間接的提點，拜登近期對中國各種各樣科技作出無根據的「指控」，亦就陷入科

技倫理的反面，目的是要打壓中國的科技，對大類未來發展絕對是負面的。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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