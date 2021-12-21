【中移回Ａ】楊傑：綠鞋機制可穩定中移動Ａ股價，回購要考慮時機

《經濟通通訊社２１日專訊》中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）董事長楊傑今

日在中移動Ａ股ＩＰＯ網上路演時表示，公司已制定了上市後三年內穩定公司Ａ股股價預案，並

授權聯席主承銷商行使綠鞋機制（超額配售選擇權），運用綠鞋資金，保障Ａ股上市後的後市穩

定。

他又提到，如果股價長期重大偏離真正價值，可考慮在適當時機回購股份，但強調股份回購

需有利於公司及股東，並且需考慮當時市場及資金安排的情況。

楊傑並透露，公司目前已完成戰略投資者的引入，整體進展順利。戰略投資者包括國家級基

金、知名企業等。公司定於本周五（２４日）公告戰略投資者名單。

中移動本次Ａ股發行價為每股５７﹒５８元人民幣，相較於其Ｈ股溢價約５０－６０％，在

全額行使超額配售選擇權情況下，預計募集資金總額約為５６０億元人民幣，有望創Ａ股逾１１

年來最大ＩＰＯ。中國移動Ａ股將於２２日啟動網上、網下申購。



＊回歸Ａ股，融資只是其中一個考慮＊



針對公司帳面現金充裕，為何還要回Ａ融資的提問，楊傑表示，回歸Ａ股上市，融資只是其

中一個方面的考慮，更多是出於促進公司長期持續健康發展的需要；有利於公司緊抓拓展信息服

務的機遇窗口期，加速布局新一代信息技術，也有利於引入戰略投資者。

他又提到，近年來內地資本市場出台一系列政策，為紅籌企業回歸提供政策環境，而公司主

要經營地在中國，回Ａ上市有利於令用戶有機會分享公司的成長收益，實現統一投資者和消費者

利益。

楊傑表示，近年來，公司股息收益率逐步提升，２０２０年股息率達７﹒４４％，在Ａ股和

港股大型上市公司中名列前茅，希望能夠得到廣大Ａ股投資者對公司投資價值的認可。（ｌｃ）

