信義系多消息表現天與地，邊隻可睇好？邊隻掂唔過？

《經濟通通訊社２１日專訊》信義玻璃（００８６８）及信義光能（００９６８）近日公布

成立合營公司「信義晶硅」從事多晶硅生產項目，惟市場不看好，兩股連日下跌，另內地政府有

意減慢碳中和步伐亦不利新能源概念股，再加上有大行下調目標價及評級，信義光能今日未止瀉

，半日再跌逾４％，而信義玻璃則受發盈喜消息刺激回升逾半成。



＊多晶硅料將供過於求，合營公司投資總額將達６０億人幣＊



信義光能和信義玻璃上周聯合公布，就多晶硅生產項目成立合營公司信義晶硅（香港），分

別擁有５２％及４８％權益，以股權與債務方式提供最高出資承擔總額３３億元人民幣（約４０

億港元）。新公司將於雲南省曲靖市麒麟區建設多晶硅生產廠房，估計年產能為６萬噸，其後年

產能提升至２０萬噸，估計投資總額將達６０億元人民幣（約７３億港元）。項目獲准動工後預

計將於兩年內完成建設。信義光能認為，未來中國將建設愈來愈多的太陽能發電場，多晶硅廣泛

用於生產傳統太陽能電池，對多晶硅需求將增加，信義光能的太陽能玻璃產品銷售也將與信義晶

硅的多晶硅銷售產生協同效應，因兩種產品面向客戶群類似。

信義光能目前主要從事生產及銷售太陽能玻璃產品，屬產業鏈的中游業務，同系亦有從事下

游業務的信義能源（０３８６８），主要經營太陽能發電場業務，理論上成立合資公司後，信義

系可謂覆蓋上游、中游及下游的業務，實行光伏產業鏈全覆蓋。垂直整合的協同效應有望降低生

產成本，理應利好發展前景，但為何股價不升反跌呢？早前中央經濟工作會議提出，可再生能源

及原料用能不被納入能源消費總量控制，有利釋放硅料產能，硅料於預期供應增加的情況下有減

價的可能，信義系現時才成立生產多晶硅的公司，時機或有誤。



＊官媒指新能源發展要適度控制，信義玻璃料全年純利增最多８５％＊



另外，內地政府有意減慢碳中和步伐，暫時提升煤炭用量，近日官媒《人民網》就報道，在

能源轉型過程中，都要協調好供應和需求，新能源的發展和消費總量也要進行適度控制，超前發

展風電、太陽能發電也不符合電力系統安全穩定運行的要求，新能源股包括光伏龍頭信義系昨日

（２０日）全線急跌。

不過，信義玻璃剛公布，預期截至１２月３１日止年度純利較去年度６４億元增加７０％至

８５％，至介乎１０９億至１１９億元。由於中國建築行業對浮法玻璃需求強大，因此今年度浮

法玻璃業務平均銷售價格及銷售量較去年度同期大幅提升，以及今年度聯營公司信義光能所貢獻

的盈利有所增加。



＊摩通：多晶硅行業進入下行周期，光能及能源各下調２０％目標價＊



摩通發表研究報告指，太陽能玻璃在２０２２年將與２０２１年比經歷較弱的行業周期，信

義光能作為行業整合者可能只會在長遠來說有吸引力。信義光能聚合生產經驗，未知其是否具有

所需的製造技術，管理層也承認多晶硅行業在２０２２╱２０２３財年進入下行周期，不見得多

晶硅玻璃和太陽能玻璃之間有許多協同效應，成立多晶硅合營是一個壞的舉動，將信義光能及信

義能源評級由增持降至中性，將信義光能目標價下調２０％至１４﹒８元，將信義玻璃目標價下

調２０％至４﹒８元。



＊大和：削信義光能目標價１４﹒５元＊



大和亦下調信義光能評級至持有，下調２０２２至２３年盈利預測１至２％，以反映建設資

本開支下的財政成本增加，因多晶硅產能擴張風險多於潛在利潤，目標價由２１﹒５元降至

１４﹒５元。大和稱，公司打算在雲南建設多晶硅生產線，但當地有水資源不穩風險，加上今年

第三季已出現能源限購，相關企業已被逼限產。另多晶硅２０２１至２４年預計會去瓶頸，對公

司現時擴大多晶硅產能感困惑，預計行業會在２０２４年出現大幅度供過於求，多晶硅價格會由

現時每公斤２４０元人民幣，降至２０２３年６５至７０元人民幣。



＊瑞信：料可產生協同效應，維持信義光能跑贏大市評級＊



不過，瑞信認為工廠建設期相對較長，短期影響預計有限，維持信義光能跑贏大市評級，目

標價２０元。報告中稱，該多晶硅工廠一期最早可在２０２３年投產，相信這也有助於分散其太

陽能價值鏈風險敞口，使其更好地受益於不斷增長的太陽能需求。長遠而言，合營預計可產生協

同效應，因在行業垂直整合下，多晶硅及太陽能玻璃有相近客戶群。儘管太陽能需求疲軟導致近

期玻璃價格疲軟，但預計信義光能將受益於２０２２年太陽能需求復甦和市場份額增長。



＊花旗：信義玻璃股價已過度修正＊



花旗則指，合營公司可被視為信義玻璃加大對清潔能源項目投資的努力，維持買入評級，目

標價４１﹒３元。儘管近期多晶硅價格波動，合營引起市場擔憂，但管理層強調將新業務視為一

項長期計劃，對太陽能的發展充滿信心。信義玻璃股價近幾個月出現過度修正，原因是浮法玻璃

平均售價放緩和對房地產市場的擔憂，不過浮法玻璃平均售價已開始反彈，而清潔能源投資的增

加使信義玻璃成為更具吸引力的ＥＳＧ投資選擇。另摩根士丹利指，信義玻璃年度純利或將符合

該行約１１７億元的預測，主要歸功於顯著上升的平均銷售價格，而價格攀升則受內地建築行業

需求穩健、銷售量按年提升，以及信義光能貢獻的盈利增加所帶動，給予「與大市同步」評級，

目標價２６﹒６元。中泰國際亦將信義光能評級由增持調升至買入，目標價維持１８元。



＊黃瑋傑：信義光能要止蝕，信義玻璃盈喜未反映玻璃價格下跌＊



輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》節目指，信義玻璃不宜撈底

，近期已見多晶硅價格回落，內地做硅料的龍頭如隆基等都多次下調價格，本來以為利好做中下

游業務的公司，如信義光能做光伏玻璃會受惠，但當行業見頂才合營擴大多晶硅業務，市場憂慮

價格競爭，未見其利先見其弊，信義光能昨日（２０日）已跌穿１１月低位１３﹒１４元，不建

議買入，反要考慮止蝕。另一方面，玻璃期貨合約自從今年７月２３日創出３０７９元一噸高位

後持續下跌，因供過於求及房地產市場低迷，跌至９月２８日２２９０元，跌幅逾兩成半，信義

玻璃盈喜只反映截至７月的玻璃價格創新高。

信義光能半日再跌４﹒６２％收報１２﹒３８元，連跌三日，累跌１８﹒２３％，信義玻璃

則升６﹒０５％收報１８﹒２２元。



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

