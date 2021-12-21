【北水炒Ｄ乜】淨流入４１﹒４億人幣，買騰訊沽藥明

《經濟通通訊社２１日專訊》恒指高開５０點，報２２７９５點。最高升３５５點報

２３１００點，最低跌１４點報２２７３０點。恒指收報２２９７１點，升２２６點或１％。

按額度計算，北水全日淨流入４１﹒４億元人民幣，減少８％。騰訊控股（００７００）、

小米集團（０１８１０）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是藥明生物（０２２６９）

、舜宇光學科技（０２３８２）、中國軟件國際（００３５４）。

主板成交１１０２﹒９億元減少１１﹒６％。其中港股通成交２４９﹒９億元，佔總成交

２２﹒７％。



騰訊控股升２﹒５１％報４４０﹒８元，北水淨買入１１﹒７億元。小米集團升４﹒４３％

報１８﹒４元，北水淨買入３﹒７億元。美團升４﹒４７％報２２９元，北水淨買入３﹒３億元

。藥明生物升４﹒１７％報８８﹒７元，北水淨賣出１﹒７億元。舜宇光學科技升１﹒４６％報

２３７元，北水淨賣出１﹒６億元。中國軟件國際跌１﹒４９％報１０﹒６元，北水淨賣出

１﹒６億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） １１﹒６８

小米集團 （０１８１０） ３﹒７３

美團 （０３６９０） ３﹒３２

建設銀行 （００９３９） ２﹒４５

快手 （０１０２４） １﹒８４

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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藥明生物 （０２２６９） －１﹒７４

舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒６４

中國軟件國際 （００３５４） －１﹒５９

長城汽車 （０２３３３） －１﹒０６

信義光能 （００９６８） －０﹒８５

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