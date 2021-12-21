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21/12/2021 17:51

【北水炒Ｄ乜】淨流入４１﹒４億人幣，買騰訊沽藥明

　　《經濟通通訊社２１日專訊》恒指高開５０點，報２２７９５點。最高升３５５點報
２３１００點，最低跌１４點報２２７３０點。恒指收報２２９７１點，升２２６點或１％。
　　按額度計算，北水全日淨流入４１﹒４億元人民幣，減少８％。騰訊控股（００７００）、
小米集團（０１８１０）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是藥明生物（０２２６９）
、舜宇光學科技（０２３８２）、中國軟件國際（００３５４）。
　　主板成交１１０２﹒９億元減少１１﹒６％。其中港股通成交２４９﹒９億元，佔總成交
２２﹒７％。

　　騰訊控股升２﹒５１％報４４０﹒８元，北水淨買入１１﹒７億元。小米集團升４﹒４３％
報１８﹒４元，北水淨買入３﹒７億元。美團升４﹒４７％報２２９元，北水淨買入３﹒３億元
。藥明生物升４﹒１７％報８８﹒７元，北水淨賣出１﹒７億元。舜宇光學科技升１﹒４６％報
２３７元，北水淨賣出１﹒６億元。中國軟件國際跌１﹒４９％報１０﹒６元，北水淨賣出
１﹒６億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　１１﹒６８
　　小米集團　（０１８１０）　　　　　　３﹒７３
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　３﹒３２
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　　２﹒４５
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　１﹒８４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　－１﹒７４
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－１﹒６４
　　中國軟件國際　（００３５４）　　　　　－１﹒５９
　　長城汽車　　　（０２３３３）　　　　　－１﹒０６
　　信義光能　　　（００９６８）　　　　　－０﹒８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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