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21/12/2021 15:21

《美元走勢－羅明立》英鎊整體受壓，下行風險仍大

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１３﹒６１　１１３﹒７４　１１３﹒７４
　　歐元╱美元　１﹒１２７３　１﹒１２８７　１﹒１２８０
　　英鎊╱美元　１﹒３１９８　１﹒３２１９　１﹒３２１８
　　美元╱瑞郎　０﹒９１９８　０﹒９２２１　０﹒９２１９
　　美元╱港元　７﹒８００７　７﹒７９７９　７﹒７９８２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》周一（２０日）美匯小幅調整，市場對疫情及經濟前景的憂慮有所增加，
Ｏｍｉｃｒｏｎ繼續在世界各地肆虐，並將成為美國的主流病毒，一些歐洲國家可能在耶誕節和
新年假期之前實施更多限制措施。此外，拜登的「重建更好未來」經濟計劃遇阻，被民主黨一名
參議員背叛，令拜登就針對社保、幼兒教育及環境氣候問題，約１﹒７５萬億美元的方案受阻。
市場悲觀情緒回歸，美股及油價都下跌。美匯指數雖有小幅調整，但整體仍然是反覆靠穩格局，
低位吸納仍較合適。初步支持位於９６附近。　
　　英國顧問表示，Ｏｍｉｃｒｏｎ引發的疫情可能出現日增數十萬病例的情況。德國和法國已
經對來自英國的遊客實施了邊境控制。不排除英國政府會在耶誕節前實施進一步限制措施以控制
病毒的擴散。英鎊整體受壓，下行風險仍大。
　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１２９０　１﹒１３３０　１﹒１２１０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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