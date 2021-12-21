《美元走勢－羅明立》英鎊整體受壓，下行風險仍大

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１３﹒６１ １１３﹒７４ １１３﹒７４

歐元╱美元 １﹒１２７３ １﹒１２８７ １﹒１２８０

英鎊╱美元 １﹒３１９８ １﹒３２１９ １﹒３２１８

美元╱瑞郎 ０﹒９１９８ ０﹒９２２１ ０﹒９２１９

美元╱港元 ７﹒８００７ ７﹒７９７９ ７﹒７９８２

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《美元走勢》周一（２０日）美匯小幅調整，市場對疫情及經濟前景的憂慮有所增加，

Ｏｍｉｃｒｏｎ繼續在世界各地肆虐，並將成為美國的主流病毒，一些歐洲國家可能在耶誕節和

新年假期之前實施更多限制措施。此外，拜登的「重建更好未來」經濟計劃遇阻，被民主黨一名

參議員背叛，令拜登就針對社保、幼兒教育及環境氣候問題，約１﹒７５萬億美元的方案受阻。

市場悲觀情緒回歸，美股及油價都下跌。美匯指數雖有小幅調整，但整體仍然是反覆靠穩格局，

低位吸納仍較合適。初步支持位於９６附近。

英國顧問表示，Ｏｍｉｃｒｏｎ引發的疫情可能出現日增數十萬病例的情況。德國和法國已

經對來自英國的遊客實施了邊境控制。不排除英國政府會在耶誕節前實施進一步限制措施以控制

病毒的擴散。英鎊整體受壓，下行風險仍大。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１２９０ １﹒１３３０ １﹒１２１０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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