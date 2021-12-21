【立會選舉】港府堅決反對五眼聯盟指控，香港民主會有序依法推進

《經濟通通訊社２１日專訊》對於澳洲、加拿大、新西蘭和英國外長及美國國務卿就周日

（１９日）在香港舉行的立法會換屆選舉發表聯合聲明，香港政府發言人今日表示，堅決反對該

五個國家作出罔顧事實、毫無理據的指控，企圖抹黑香港的２０２１年立法會換屆選舉。經落實

完善選舉制度後的２０２１年立法會換屆選舉成功舉行。

發言人指，完善選舉制度令「愛國者治港」原則得以全面落實，確保立法會議員均為愛國愛

港及以國家發展利益和香港長期繁榮穩定為依歸的人士。在此基礎上，選出來的新一屆立法會議

員來自不同背景及政治光譜，其多元性彰顯經完善的選舉制度的廣泛代表性及政治包容性。他們

分別通過選舉委員會選舉、功能團體選舉、分區直接選舉產生，平衡了香港的整體利益、界別利

益和地區利益，立法會選舉保障了均衡參與性。此外，是次選舉的各候選人的良性競爭亦反映新

選舉制度的公平性和競爭性。

發言人又指，在中央政府的支持以及《香港國安法》和完善選舉制度的維護下，香港的民主

發展會按《基本法》有序依法推進。任何來自外部和內部的破壞力量和政治圖謀，嘗試干擾香港

特區按《基本法》所推展的民主發展都不會得逞。（ｃｗ）（ｚｚ）

