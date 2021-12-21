【夜期時段】即月期指最新報２２９３２點，升２３點，低水３９點

《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２９１５點，升６點，低水５６

點，最新報２２９３２點，升２３點，低水３９點，合約成交４６７張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８１２４點，升７點，低水１７點，最新報８１２６點，升

９點，低水１５點，合約成交３１４張。

