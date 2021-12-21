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即市新聞

21/12/2021 12:32

港交所：今年現貨股票日均成交額增３２％，新股集資額３１８９億

　　《經濟通通訊社２１日專訊》港交所（００３８８）表示，今年成交額及前三季度業績均創
歷年新高，港交所作為亞洲領先國際金融中心的競爭力和吸引力不斷提升，儘管全球經濟繼續受
到新冠肺炎疫情影響，香港的金融市場仍然展現出了強大的韌性和活力。港交所現貨股票市場的
日均成交金額較去年增加３２％，而衍生產品市場的日均成交量則較去年增加３％。
　　港交所表示，在新股發行方面，其新股市場今年仍然非常活躍，儘管新股數目和集資額較
２０２０年的高位有所回落，截至１２月１７日共有９２隻新股上市，首次公開集資額達
３１８９億元。其中有５４家是新經濟公司，包括３２家醫療保健及生物科技公司，佔期內香港
首次公開招股集資額的８６﹒６％。
　　港交所指出，展望２０２２年，港交所將繼續專注「立足中國」的戰略優勢，把握區內外各
項發展機遇。港交所行政總裁歐冠昇表示，自從加入港交所以來，他一直專注於多個核心戰略目
標，包括鞏固港交所作為國際融資中心的獨特地位；將香港發展成亞洲首選風險管理中心；擴大
港交所的中國Ａ股離岸產品生態圈；以及提升香港市場的整體吸引力等。過去六個月集團在多方
面都取得了重要進展。
　　他續指，自上任以來，他一直對港交所的發展前景充滿信心，深信港交所和整個香港金融服
務業的未來充滿機遇。港交所的定位擁有獨特的優勢，一定能在全球急速演變、緊密連繫的資本
市場中擔當重要角色。港交所將會繼續推動互聯互通，促進世界及各個市場的企業和參與者互相
了解，支持面向未來的企業籌集資金、創造就業和促進社會共榮。（ｂｎ）
　

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