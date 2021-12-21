傳涉及唱高散貨騙案，超凡網絡澄清無董事或高級管理層人員被捕

《經濟通通訊社２１日專訊》超凡網絡（０８１２１）公布，近期香港有一些文章報導，內

容有關涉及公司股份的「唱高散貨」操縱騙案的監管行動且有若干人士已被拘捕。董事會澄清，

就董事經作出合理查詢後所深知，概無集團董事或高級管理層人員遭拘捕。

超凡網絡表示，集團的業務及營運並未受到不利影響，並將繼續如常運作。董事會確認，於

今日，在相關規例允許下概無內幕消息可根據證券及期貨條例第ＸＩＶＡ部予以披露。同時，公

司股東於買賣公司股份時務請審慎行事。

應公司的要求，公司股份已自上周五（１７日）上午９時１８分起在聯交所暫停買賣，以待

刊發公佈。公司已向聯交所申請於明日（２２日）上午９時正起恢復於聯交所買賣公司股份。

近日警方與證監會舉行記者會交代一項打擊唱高散貨集團的拘捕行動，當局懷疑有不法分子

自２０２１年初串通３間上市公司管理層進行唱高散貨（又稱「微信女」）的投資騙局，非法獲

利１﹒７６億元。消息指，被捕人士包括龍皇集團（０８４９３）創辦人、名廚「幟哥」黃永幟

。另外，傳亦涉及金匯教育（０８１６０）及超凡網絡高層。（ｂｎ））

