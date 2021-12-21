【立會選舉】外交部駐港公署：嚴正譴責五眼聯盟對抗港人主流民意

《經濟通通訊社２１日專訊》英美加澳紐組成的「五眼聯盟」外長就本港立法會選舉結果發

表聯合聲明，表示嚴重關注香港選舉制度的民主成分受到侵蝕。中國外交部駐港公署發言人隨即

發聲明表示強烈不滿和堅決反對，予以嚴正譴責。

發言人表示，這些國家政客不僅不反躬自省，改弦更張，反而一意孤行，對抗港人的主流民

意，逆正義潮流而動，必將自取其辱、自食惡果；敦促有關國家政客尊重歷史大勢和時代潮流，

恪守不干涉內政等國際法原則和國際關系基本準則，立即停止以任何形式干涉香港事務和中國內

政。

發言人指出，中央完善特區選舉制度，是香港民主的優化提升和與時俱進。在新選舉制度保

障下，此次立法會選舉回歸選賢與能、為民做事的初心，減少了泛政治化的無謂紛爭和社會內耗

，充分反映了香港社會思安定謀發展的主流民意。

發言人又稱，縱觀本屆立法會選舉，符合資格的候選人來自各個界別、各種團體、各個階層

，競選過程中，候選人之間圍繞經濟民生等議題在激烈辯論，展開「君子之爭」，所謂「愛國者

治港」「壓制民主」的謊言不攻自破。

發言人重申，國安法是一部良法善法，針對的是一小撮嚴重危害國家安全的犯罪分子，保護

的是廣大香港民眾的權利和自由。有關國家政客一再搬出國安法所謂「寒蟬效應」等陳詞濫調，

目的是制造「人人自危」的恐慌，只會更加暴露其不甘於香港趨穩趨治的陰暗心理。（ａｃ）

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