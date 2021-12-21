【立會選舉】狄志遠：唯一非建制標籤有負擔，冀不再有黃藍之別

《經濟通通訊社２１日專訊》立法會選舉唯一當選的非建制派議員，新思維主席狄志遠在電

台節目表示，唯一非建制派議員的標籤有負擔，他相信日後在議會內，不再存在黃藍之別，他作

為非建制派，在爭取民主及對政府監察上力度更狠，與建制派有分別。

狄志遠又指，他在議會內與建制派在民生問題上仍有合作空間，又指會在立法會內提出政改

議題，令爭取民主的聲音可留存紀錄。他認為今次選舉結果，與五光十色有距離，對於有意見不

認同他是非建制派，會身體力行監察政府，希望現時不支持他的選民日後改觀。



＊湯家驊：對民主派缺席選舉失望＊



民主思路召集人湯家驊就在電台節目上表示，對民主派支持者，在選舉中缺席感到失望，指

以自暴自棄心態，將國家行使主權，與爭取民主對立的話，民主並無出路，因為主權問題比任何

政治議題重要。

民主思路兩人在選舉中都落選，湯家驊就指，政治主張不單看選舉結果決定是否繼續，會繼

續說服市民走向正確政治理想。現時提名制度，每名選委只可提名一人，限制參選人總數，不利

部分人爭取提名出選，建議下屆可改為每名選委提名２人。（ｈｙ）

