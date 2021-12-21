【新冠疫苗】新冠疫苗接種紀錄系統明日凌晨部分時間暫停服務

《經濟通通訊社２１日專訊》港府宣布，新冠疫苗接種紀錄系統明日凌晨２時至４時進行系

統保養，於該時段內暫停提供服務。

當局表示，系統保養期間，透過「智方便」流動應用程式查閱電子針卡功能、新冠疫苗接種

計劃預約系統及新冠疫苗接種資訊申報表會暫停運作，如有需要，市民可以預先下載電子針卡、

預約疫苗接種或申報非本地疫苗接種紀錄。（ｈｙ）

