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21/12/2021 15:15

【新冠疫苗】新冠疫苗接種紀錄系統明日凌晨部分時間暫停服務

　　《經濟通通訊社２１日專訊》港府宣布，新冠疫苗接種紀錄系統明日凌晨２時至４時進行系
統保養，於該時段內暫停提供服務。
　　當局表示，系統保養期間，透過「智方便」流動應用程式查閱電子針卡功能、新冠疫苗接種
計劃預約系統及新冠疫苗接種資訊申報表會暫停運作，如有需要，市民可以預先下載電子針卡、
預約疫苗接種或申報非本地疫苗接種紀錄。（ｈｙ）

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