【新冠疫苗】政府下周二起要求未打針公務員自費每三日一檢

《經濟通通訊社２１日專訊》政府今日宣布，由下周二（２８日）起，要求所有仍未接種新

冠疫苗的公務員，需每３天檢測一次；同時明年２月中起，擴大「疫苗氣泡」至所有政府大樓和

辦公處所，所有因工作相關目的，進入處所的政府僱員都須已接種至少一劑新冠疫苗，並出示疫

苗接種證明。

由下周二起，所有未接種第一劑疫苗的政府僱員均須接受每三日一檢，並必須在工作時間以

外自費每三日進行檢測。一如現時安排，檢測樣本必須是鼻腔和咽喉合併拭子樣本。持有有效醫

生證明書，證明其健康狀況不允許接種疫苗的政府僱員，在不影響運作的情況下每三日到社區檢

測中心進行核酸檢測，亦會繼續以發還費用的方式，全數資助他們的檢測費用。

此外，政府將於明年２月中在在政府大樓和辦公處所推行「疫苗氣泡」。屆時，除持有有效

醫生證明書，證明其健康狀況不允許接種疫苗的政府僱員外，所有因工作相關目的進入政府大樓

及辦公處所的政府僱員均須出示疫苗接種證明。決策局及部門會另行向經醫生證明健康狀況不允

許接種疫苗的政府僱員發出特別通行證，供進入政府大樓及辦公處所之用。現行進入政府大樓和

辦公處所前使用「安心出行」要求仍然會維持。

發言人解釋，因應全球Ｏｍｉｃｒｏｎ個案持續上升，本港面對的威脅有增無減，政府需要

進一步推動其僱員盡早接種新冠疫苗，以確保各決策局及部門建立堅固的保護屏障。目前約

９６％的政府僱員已接種第一劑疫苗，政府強烈呼籲仍未接種的員工盡快接種疫苗。（ｈｙ）

