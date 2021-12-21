【新冠肺炎】政府延長現行社交距離措施至下月５日

《經濟通通訊社２１日專訊》政府今日公布，現行社交距離措施維持１４日，本周四（２３
日）生效，直至２０２２年１月５日為止。
食物及衞生局發言人指，最新Ｏｍｉｃｒｏｎ變異病毒株持續在全球急速擴散。鑑於世界各
地疫情不穩，加上聖誕節和新年假期傳統上是親友聚會的時間，病毒傳播的風險可能進一步增加
。政府呼籲市民繼續做好防疫措施，防範疫情出現反覆的情況。（ｈｙ）
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