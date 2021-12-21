《小傳日記》商湯又再衝上市，應唔應該入番啲？

《小傳日記》原本係今個禮拜正式掛牌上市嘅商湯（０００２０），上兩個禮拜就被花旗國

列入實體清單制裁，搞到要緊急煞停上市。事隔幾日，商湯就極速重啟ＩＰＯ，仲要趕喺１２月

３０號上市，唔通下年風水唔好，所以一定要趕喺今年上到？

商湯重新招股，發行規模同集資額就維持不變，不過就講明將花旗國投資者排除在外，基石

投資者方面都大兜亂，兩個喺索羅斯舊部管理的基金等５個投資者都被踢出局，取而代之就係香

港科技園創投基金同希瑪眼科（０３３０９）等。商湯就無限制花旗國投資者之後再買賣，不過

商湯入咗實體清單，所以花旗資金正路都係投資唔到商湯。但係風頭火勢之下都有傳香港公開發

售已經超額認購！

其實要同國際投資者保持距離都唔意外，畢竟商湯旗下公司關係到新疆議題，阿爺既唔想有

外國資金染指到呢類敏感企業，花旗國都唔想自己友投資，唔ｆｒｉｅｎｄ咪唔打ｂａｎｄ囉！

另外，雖然商湯無喺花旗上市，但係都反映住阿爺唔想涉及資訊數據嘅公司走去花旗上市，所以

微博（０９８９８）同滴滴都急住想要回Ｈ囉！

有「孖屐」人士就覺得，呢類股份回Ｈ並唔係要集資定係其他市場因素，其實主要都係政策

因素影響居多。所以有缸友都話，睇定啲先啦，上咗睇吓點先決定博唔博，畢竟國策股都係比較

波動嘅，請請！



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