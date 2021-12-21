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即市新聞

21/12/2021 17:07

《真知灼見－溫灼培》步入加息周期相對利好美元

　　《真知灼見》於上周議息會，聯儲局已明顯指向明年將很大機會開展加息周期。而部分聯儲
局委員更吹風，指首次加息日子很可能是明年３月，而明年全年或有兩至三次加息機會。美國加
息周期重臨，料有利明年美元走強，但可走多強還需視乎以下三大因素。
　
＊疫情肯定會左右美息變化＊
　
　　疫情變化肯定是其一。Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒正於美國急速擴散，據美國疾控中心數字顯示，
於剛過去的周日（１９日）美國單日新增１５﹒７萬宗確診病例。當地傳媒擔心，於未來數周美
國的單日新增確診人數或會攀至１００萬宗。事實上，當地部分ＮＢＡ球賽也因疫情而告延期，
不能排除往後會有進一步限制措施出台阻礙經濟發展，使聯儲局不得不放慢加息步伐。
　
＊拜登３﹒５萬億美元法案遭阻攔＊
　
　　其次，美國總統拜登的３﹒５萬億美元《重建更好未來法案》於參議院遭到阻攔。假若明年
１月不獲通過，美國明年經濟將會失去一個主要推動力，並料同會削弱聯儲局加息能力。據了解
，這方案涉及範圍包括免費學前教育、平價處方藥，以及可負擔住房等社會福利；若不獲通過，
一切將成泡影。
　
＊歐洲變化不能忽視＊
　
　　最後，美元以外最大的貨幣是歐元，當分析美元不能忽視歐元區情況。歐央行副行長周一
（２０日）指，現時歐洲所面對的通脹並非原先估計屬「暫時性」。明顯，歐央行對於應否堅持
執行寬鬆貨幣政策的問題上開始有軟化跡象；假若往後歐央行也傾向收緊，這會削弱美元強勢。
至於現階段影響歐洲另一更重要因素，是俄羅斯與烏克蘭能否避過戰爭；如俄烏事件能平息，不
排除會對歐元帶來一個突如其來的短暫刺激，使美元反具壓力。
　
＊加息整體上可相對視為利好美元＊
　
　　綜合而言，由於美國快進入加息周期，料明年美元會相對強勢。美匯指數或有機會向９８甚
至１００指數點方向進發。但最終美匯指數有多大上升能力，還需看上述三大因素，包括美國疫
情、拜登刺激經濟方案及歐洲局勢等變化。《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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