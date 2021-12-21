《真知灼見－溫灼培》步入加息周期相對利好美元

《真知灼見》於上周議息會，聯儲局已明顯指向明年將很大機會開展加息周期。而部分聯儲

局委員更吹風，指首次加息日子很可能是明年３月，而明年全年或有兩至三次加息機會。美國加

息周期重臨，料有利明年美元走強，但可走多強還需視乎以下三大因素。



＊疫情肯定會左右美息變化＊



疫情變化肯定是其一。Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒正於美國急速擴散，據美國疾控中心數字顯示，

於剛過去的周日（１９日）美國單日新增１５﹒７萬宗確診病例。當地傳媒擔心，於未來數周美

國的單日新增確診人數或會攀至１００萬宗。事實上，當地部分ＮＢＡ球賽也因疫情而告延期，

不能排除往後會有進一步限制措施出台阻礙經濟發展，使聯儲局不得不放慢加息步伐。



＊拜登３﹒５萬億美元法案遭阻攔＊



其次，美國總統拜登的３﹒５萬億美元《重建更好未來法案》於參議院遭到阻攔。假若明年

１月不獲通過，美國明年經濟將會失去一個主要推動力，並料同會削弱聯儲局加息能力。據了解

，這方案涉及範圍包括免費學前教育、平價處方藥，以及可負擔住房等社會福利；若不獲通過，

一切將成泡影。



＊歐洲變化不能忽視＊



最後，美元以外最大的貨幣是歐元，當分析美元不能忽視歐元區情況。歐央行副行長周一

（２０日）指，現時歐洲所面對的通脹並非原先估計屬「暫時性」。明顯，歐央行對於應否堅持

執行寬鬆貨幣政策的問題上開始有軟化跡象；假若往後歐央行也傾向收緊，這會削弱美元強勢。

至於現階段影響歐洲另一更重要因素，是俄羅斯與烏克蘭能否避過戰爭；如俄烏事件能平息，不

排除會對歐元帶來一個突如其來的短暫刺激，使美元反具壓力。



＊加息整體上可相對視為利好美元＊



綜合而言，由於美國快進入加息周期，料明年美元會相對強勢。美匯指數或有機會向９８甚

至１００指數點方向進發。但最終美匯指數有多大上升能力，還需看上述三大因素，包括美國疫

情、拜登刺激經濟方案及歐洲局勢等變化。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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