【ＥＳＧ】瑞士百達：ＥＳＧ對金融資產影響正提升

近年主題投資興趣，早於１９９５便推出主題股票投資的瑞士百達集團，迄今已有１５種投

資策略。瑞士百達集團管理合夥人雷樂仁（Ｌａｕｒｅｎｔ Ｒａｍｓｅｙ）指，疫情催生新趨

勢及新投資機會，及早捕捉新趨勢非常重要，現時非金融元素即環境、社會及企業管治

（ＥＳＧ）對金融資產的影響性不斷提高。

身兼瑞士百達資產管理聯席行政總裁的雷樂仁接受專訪時表示，對資產管理公司來說，最大

挑戰是無論處於哪一個市場周期，都要為客戶提供一個綜合的解決方案，而主題投資方案可從各

種大趨勢中捕捉相關投資機會，要較競爭對手更早捕捉新趨勢，才能突圍而出。

「瑞士百達２６年前已有環境及可持續發展投資業務，集團現有約５０％資產符合歐盟

ＳＦＤＲ第８條及第９條，過去兩年近８成資金流入符合上述兩類範疇的基金策略。」

雷樂仁稱，瑞士百達可以提供考慮到ＥＳＧ的解決方案和投資產品，並為向環境社會挑戰領

域的解決方案提供商提供資金，但若客戶不將資金用於相關解決方案，便不能推動ＥＳＧ發展，

但高興的是看到資金流入相關勢頭，香港投資者對ＥＳＧ友善策略亦愈益感興趣。



＊個人推動ＥＳＧ，需改消費習慣＊



他指，瑞士百達作為一家公司，要推動合夥人提升對可持續發展的認知，而作為管理大量資

產的投資者，瑞士百達擁有能力推動發行人遵從ＥＳＧ做法，但要推動可持續發展，不能單憑一

家公司之力，需要整個金融界及監管機構推動。

「從歐洲經驗來看，監管機構有能力加速企業向可持續發展轉型，正如歐洲綠色協議正加速

這個巨大發展勢頭；至於綠色金融發展，既需要監管者，也需要需要消費者。」

雷樂仁解釋，從個人層面來看，要推動ＥＳＧ，首要便是改變自己的消費習慣，例如消費時

拒絕使用膠袋，到了某個時間，商戶便會給你紙袋，因此不能低估消費者的能力；其次個人可以

選擇代表自己社區的政客；第三，個人作為投資者，可以將資金引導致能解決環境及社會挑戰的

項目。

歐洲在ＥＳＧ起步較早，雷樂仁承認，亞洲在發展ＥＳＧ方面稍落後於歐洲，但亞洲正在積

極追落後，而且亞洲的ＥＳＧ發展未有落後於北美，各地客戶愈益希望在氣候策略方面作出負責

任投資，ＥＳＧ無論在資產管理或財富管理業務均不斷增長。



＊創新極重要，助及早捕捉趨勢＊



他指，瑞士百達有一個可持續發展和管理委員會，旨在確保集團在ＥＳＧ方面作出最佳的實

踐，而且各部門以相同的速度前進。

除ＥＳＧ外，雷樂仁稱，機械人及科技也是瑞士百達相當成功的主題投資，其中生物科技更

是集團首個提出的主題投資，其他主題包括數碼科技、環保能源、智慧城市等，相關管理資產達

７９０億美元。

「創新對集團來說相當重要，而創新就是來自於聆聽你的客戶，所以聆聽客戶意見、及早捕

捉趨勢是經營業務的關鍵，例如集團早於大家重點關注環境前，於２０００年便推出水資源這個

主題投資策略，並於人民幣成為儲備貨幣前已開展人民幣債券投資策略。」《香港經濟日報》

