【人行操作】駿利亨德森：中國轉向支持增長政策，明年進一步放寬

《環富通基金頻道２１日專訊》人民銀行實施年內第二次降準後，１２月貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）出爐，其中１年期ＬＰＲ為３﹒８％，較上月調降５基點，結束連續１９個月不變；

５年期以上ＬＰＲ為４﹒６５％，自去年５月份以來，已連續２０個月保持不變。

駿利亨德森投資亞太股票總監兼投資組合經理Ｍｉｃｈａｅｌ Ｋｅｒｌｅｙ表示，儘管政

策方向清晰溫和，企業借貸於最近一年內的變幅不大；５年期的按揭貸款利率亦維持穩定，確認

了房地產市場在維持緊縮的同時，開始變得溫和寬鬆。不過，人行仍於２０個月以來，首次宣布

將１年期貸款最優惠利率下調５個基點，令市場頓感意外。

Ｋｅｒｌｅｙ表示，儘管此舉令市場感到意外，但仍被大部分市場忽視。貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）每月進行調整，是關鍵基準利率，即中期借貸便利的利差。中期借貸便利的變化往往

是政策變化的指標，該指標為非短期性的。未來數月的關鍵數據是１２月中旬降準後的信貸數據

，以及地方政府債券配額發行量的增加，這將為體系增加大量流動性。而信貸脈衝指標、中國

ＧＤＰ及股市表現間存在強大關聯性。隨著中國經濟轉向支持增長的政策，預計政策將於

２０２２年進一步放寬，正如工作委員會於１２月所強調一樣，解除封城措施或會進一步令政策

放寬。（ｈｌ）

