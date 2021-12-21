【人行操作】法外貿：單方面下調ＬＰＲ，銀行或需增讓利以穩經濟

《環富通基金頻道２１日專訊》在中國經濟放緩的背景下，人行採取更加靈活的貨幣政策，

月初將存款準備金率（ＲＲＲ）下調５０個基點以釋放流動性，此外還進一步將一年期ＬＰＲ報

價下調５基點。法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞 （Ａｌｉｃｉａ Ｇａｒｃｉａ

Ｈｅｒｒｅｒｏ）發表關於中國調整貨幣政策的報告，分析此次貨幣政策調整對中國銀行業的影

響。

她於報告中表示，貨幣政策放寬是一個利好消息，為企業和銀行提供充足流動性，降低信用

風險。這進一步強化了中央經濟工作會議加強跨週期和逆週期宏觀經濟政策的呼聲。信貸傳導方

面，在債券和股票融資的帶動下，社會融資總額增速觸底反彈，但貸款增長繼續小幅下降。鑒於

銀行貸款對中國企業的重要作用，重振信貸增長是應對經濟增長壓力的關鍵。而銀行可能也會受

惠於更快的貸款增長和資產擴張。

與此同時，ＬＰＲ報價下調對經濟增長的作用應該是積極的，但對銀行的影響則不同。

ＬＰＲ的下調並未對中期貸款便利（ＭＬＦ）利率產生任何影響，這意味著銀行從央行獲得的資

金成本保持不變，而貸款利率必然會下降，從而收窄淨息差（ＮＩＭ）。此次５個基點的下調幅

度或許不大，但此舉預示著貸款利率的走向。事實上，銀行一直為保持經濟穩定做出貢獻，例如

“讓利”，即銀行被鼓勵降低貸款利率、費用和傭金。事實上，中資銀行的淨息差已從２０１９

年的２﹒２％降至２０２１年的２﹒０７％，表明盈利能力下降。儘管疫情後出現了大幅反彈，

但中國銀行業兩年期平均利潤同比增幅已從２０１９年的６﹒８％降至２０２１年第三季度的

１﹒６％，這意味著增速仍遠低於以往水準。

不過，５年期ＬＰＲ仍然保持不變。艾西亞認為，這表明嚴格的房地產政策不會出現１８０

度大轉彎，但可能會慢慢出現一些略微的放寬以遏制信貸風險，如增加按揭貸款額度，放鬆房地

產部門債券發行規定，以及最近鼓勵對房地產開發商並購整合的資金支援等。儘管中國經濟正處

於轉型，不再單一依賴房地產業，但如果要實現經濟平穩增長的目標，宏觀審慎寬鬆政策將需要

繼續。

總括而言，貨幣政策正在支援經濟，但銀行需要承擔多少責任目前尚不清楚。鑒於中國的銀

行在信貸傳導中的核心作用，最終可能出現息差和盈利能力進一步下降的結果。不過，如果籠罩

在經濟增長上的陰霾－－尤其是來自房地產行業的衝擊消散，那麼從資產品質等其他方面來看，

銀行業的情況也將得到改善。（ｈｌ）

