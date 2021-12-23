《講股論勢－鄭廣復》納指呈強烈轉跌訊號，後市或挫兩成四才反彈

《講股論勢》目前美股並非完全沒有危險，因為大戶拋售美股的藉口可以隨手撿來！首先是

聯儲局退市時間表基本已定 明年３月份會議宣布結束買債計劃，並於６月加息０﹒２５厘，其

後或於９及１２月再分別加息０﹒２５厘，投資者亦須注意，當局會否為壓抑通脹而在明年加息

之餘，同時縮減資產負債表規模，即真正收水，而這必將是造成美股拾級而下的主要因素！



＊寬鬆政策印出榮景＊



聖誕節臨近，目前已知最少８９個國家發現變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ感染個案，以陰謀論看

，一旦聖誕節後出現大量Ｏｍｉｃｒｏｎ感染個案，或會導致各國再次採取嚴厲的封城措施，而

這又可以成為投機者做淡股市的藉口。

事實上，美股三大指數由去年３月份持續攀升且屢創新高，與當月低位比較，最大升幅全部

超過一倍，當中又以納指升幅接近１﹒４５倍最勁，標普５００及道指亦分別漲逾１﹒１６倍及

逾１倍。雖說加息不代表股市一定會跌，但投資者須知道，美股自去年３月以來的強勁升勢，主

要是全球貨幣供應量大增，乃錢作怪，印出了虛幻榮景！如今面對年結，以及來年聯儲局準備退

市，預期美股在未來６個月將會反覆回落。



＊拜登中期選何所呈＊



另一個會觸動投資者神經的因素，是民主黨能否在明年中期選後打破參議院目前「五五波」

的局面，全面控制國會，相反，若然失去參議院控制權，共和黨必然成為拜登政策推行的「擋路

虎」！再看目前的民調，拜登的支持度仍然處於上任後最低。

根據ＡＢＣ（美國新聞網絡）自今年１月２３日開始進行的民調顯示，拜登的支持度在今年

８月１６日跌破５０％，其後持續下跌，８月３０日，對拜登的執政表示不滿的比例超過了對他

的支持度，截至１２月２０日止，不滿意的比例已升至５１﹒９％，且只有４３﹒５％受訪者對

他的執政感到滿意。



＊三大美指料將調整＊



最近民主黨中間派參議員曼欽更倒戈，反對拜登推出的１﹒７５萬億美元刺激經濟方案，或

許最終一個金額相近的方案會通過，但同時反映民主黨內部對於拜登推行的政策並非一面倒支持

。我實在看不到拜登上台後有何政績，可以在中期選交出來讓選民「查收」！我預期明年中期選

後，拜登將成為跛腳鴨總統，面對如此可預期之景，投資者在未來６個月將何所為？沽貨是也！

技術上，不論納指綜合指數或納指１００，皆在１１月２２日當周的周線圖出現強烈轉跌形

態。以納指綜合指數為例，近似的形態要數到２０１８年１０月初，其後納指由最高位最多累跌

了２３﹒６５％才反彈，若以現時的納指綜合指數歷史高位１６２１２計，同樣下跌

２３﹒６５％的話，即要跌約３８３４點，至１２３７７點才有望反彈。屆時標普及道指表現亦

不用多說了！

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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