《神州頭條》財經報章頭版摘要：監管發文鼓勵併購出險房企項目

《經濟通通訊社２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



發揮好黨內法規在維護黨中央集中統一領導

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國家主席習近平近日作出重要指示強調，要發揮好黨內法規在維護黨中央集中統一領導、保障黨

長期執政和國家長治久安方面的重大作用，為實現中華民族偉大復興的中國夢提供堅強政治保證

。



人行銀保監會聯合發文，鼓勵併購出險房企優質項目

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人行和銀保監會日前聯合發布《關於做好重點房地產企業風險處置項目併購金融服務的通知》。

接近監管部門的人士表示，鼓勵優質房地產企業併購出險房地產企業的項目，是按照市場化方式

出清風險的有力舉措。



穩步開放與外資加倉共振

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在金融開放提速的新格局下，資本市場對外開放力度持續加大。中證監上周一口氣發布兩項重磅

政策，即修訂滬倫通規則擬納入深交所上市公司、修訂互聯互通機制嚴打「假外資」，進一步擴

大雙向開放的廣度、深度。





《上海證券報》



發揮好黨內法規在維護黨中央集中統一領導

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國家主席習近平近日作出重要指示強調，要發揮好黨內法規在維護黨中央集中統一領導、保障黨

長期執政和國家長治久安方面的重大作用，為實現中華民族偉大復興的中國夢提供堅強政治保證

。



ＬＰＲ時隔２０個月首次下調

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２０２１年最後一期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）以「降息」定格。人民銀行授權全國銀行間同

業拆借中心２０日公布，１年期ＬＰＲ下調５個點子至３﹒８％；５年期以上ＬＰＲ為

４﹒６５％，維持前值不變。



中證韓交所中韓５０指數等３條指數發布

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中證韓交所中韓５０指數、中證韓交所中韓新能源車指數和中證韓交所中韓半導體指數２０日正

式發布。此次３條指數的發布將為中韓兩國投資者配置對方市場資產提供新選擇。





《證券時報》



工信部：明年把工業穩增長擺在最重要位置

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全國工信工作會議２０日在北京召開。會議指出，２０２２年工信工作的總體要求是，把工業穩

增長擺在最重要的位置，統籌推進強鏈補鏈、技術攻關、數字化轉型和綠色低碳發展，加大對中

小企業支持等。



１年期ＬＰＲ下調５個點子

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全國銀行間同業拆借中心２０日公布了新一期貸款市場報價利率（ＬＰＲ），１年期品種報

３﹒８％，下調５個點子；５年期以上品種報４﹒６５％，與上次持平。



完善跨境資金流動監管，統籌金融開放和安全

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１２月２０日，北向資金淨流入相比前５個交易日的平均水平，呈現明顯下降態勢。這一變化的

重要背景，是擬修改的《內地與香港股票市場交易互聯互通機制若干規定》明確，滬深股通投資

者不包括內地投資者。（ｌｃ）

