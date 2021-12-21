《鍾之日記》中港魚缸冬至齊彈，網紅逃稅累科技股

《鍾之日記》１２月２１日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國拜登政府力推１﹒７５萬億美元的社保法案《重建更好法案》可能無法過關，恐令經濟

增長放緩，加上變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ肆虐，隔晚美股受壓，但道期今早大幅反彈，帶領亞洲

股市整體向好，推動港股回升，兩萬三得復失。恒指高開５０點，報２２７９５，升幅曾擴大至

１６８點，高見２２９１３，惟二萬三前沽壓大，大市升勢不保，最低見過２２７３０，轉跌

１４點，但低位有買盤支持，大市止跌回升，恒指半日拗腰升１２１點。內地股市午後造好，帶

動港股升幅擴大至逾３００點，高見２３１００點，收市收報２２９７１點，升２２６點，大市

全日成交只有１１００﹒９億元。恒生科技指數升２﹒１％，報５６１２點。國指收市升９８點

或１﹒２％，報８１４１點。

信義玻璃（００８６８）發盈喜，股價升８﹒３％，為表現最好藍籌。不過同義的信義光能

（００９６８）跌１﹒８％報１２﹒７４元，為表現最差藍籌。

人行、銀保監和國資委鼓勵優質企業加大房地產項目兼併收購，鼓勵金融機構提供兼併收購

的金融服務，助力化解風險，反映中國政府有意出手協助解決房企違約問題，滬深房地產板塊全

日大升超過５％，盡管白酒板塊領跌，但滬綜指全日仍升０﹒８８％，報３６２５﹒１３點，重

上三千六；深成指升０﹒８２％，創業板指升０﹒５３％。

人民銀行今日進行１００億元人民幣７天期逆回購，同時進行１００億元人民幣１４天期逆

回購操作，實現淨投放１００億元人民幣。今日是冬至，盡管不是假期，但年底收爐因素下，兩

市全日成交降至１０００４億元人民幣，按日減少１３﹒６％，仍連續第４３個交易日成交額突

破１萬億元。



＊帶貨女皇隕落，阿里未見大跌＊



內地直播帶貨界引爆震撼彈，號稱「淘寶一姐」的主播薇婭被指涉嫌逃稅，昨日（２０日）

遭杭州市稅務局追繳稅款及罰款超過１３億元人民幣，事出突然。她本人及其丈夫董海峰分別在

個人微博公開致歉，但仍逃不過被全網封殺的命運，薇婭在微博、抖音、淘寶直播等社交媒體的

帳號均已被封禁。

薇婭昔日的成功亦被官方肯定，她是「杭州旅遊推廣大使」，曾被全國婦聯評為「全國三八

紅旗手」，還獲得過全國脫貧攻堅獎，亦當選第十三屆全國青聯委員，去年薇婭曾和淘寶合作，

出售火箭「快舟一號」商業發射服務，傳為一時佳話；薇婭的商業形象也走出了國門，被視為中

國新經濟時代的成功人物，她曾入選《時代》雜誌百大影響人物，還曾和聯合國官員合作推銷非

洲咖啡豆……但隨著被全網封殺，薇婭的直播王國在一日之內分崩離析。

薇婭背後的ＭＣＮ公司是謙尋集團，大股東就是薇婭的丈夫董海鋒，旗下明星主播包括林依

輪、海清、李艾等。值得留意的是，謙尋集團總部在杭州市濱江區的阿里中心１號樓，可見薇婭

和阿里（０９９８８）之間的緊密關係，此前有消息指謙尋集團打算海外上市，但沒有下文。

阿里今日股價跌０﹒５％，另一電商平台巨頭京東集團（０９６１８）挫１﹒６％；網易

（０９９９９）跌０﹒４％，快手（０１０２４）升０﹒６％，嗶哩嗶哩（０９６２６）則跌

４﹒２％。



＊商湯科技重啟港股ＩＰＯ，據報已獲超額認購＊



中美角力持續，中概股選擇改道來港上市。內地人工智能公司商湯集團－Ｗ（０００２０）

重啟上市計劃，刊發補充招股章程，當中提供有關美國監管發展及基石投資者的額外資料，維持

全球發售１５億股計劃，國際及香港發分別佔九成及一成，今日起至本周四（２３日）中午公開

招股，招股價維持３﹒８５元至３﹒９９元，集資５７﹒７５億至５９﹒８５億元，一手

１０００股「入場費」為４０３０﹒２１元。該股１２月３０日掛牌，聯席保薦人中金、海通國

際及匯豐。從公司處獲悉，截至１２月２１日午間，商湯科技香港公開發售已獲超額認購。

內媒引述消息人士稱，滴滴出行母公司滴滴環球或選擇以介紹形式來港上市，此方式上市不

需要融資，相關程序相對簡單。據報，由於滴滴出行在美上市不足兩年，未能透過第二上市方式

來港上市，雙重上市方式的審查則較為嚴謹，多項要求不能獲得豁免。公司現時正與包括中資銀

行在內的其他投資銀行進行磋商。

另外，富衛集團（ＦＷＤ Ｇｒｏｕｐ）向美國證交會（ＳＥＣ）提交公告，稱正考慮其他

替代方案，已決定停止推進在紐約上市。早前有消息稱，富衛的上市計劃有新安排，已委託投行

為其安排香港上市計劃，估計明年上半年會在港集資。（ｃａ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

