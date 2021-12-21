【中移回Ａ】中移動Ａ股明申購，發行價５７﹒５８元較Ｈ股溢價

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》中國移動（００９４１）

（滬：６００９４１）今早披露Ａ股ＩＰＯ發行公告及招股書顯示，本次在上交所上市發行價格

定為每股５７﹒５８元（人民幣．下同），以昨日（２０日）中移動Ｈ股收市價４６﹒３５港元

計算，溢價５２﹒１％；市盈率為１２﹒０２倍，發行股份數量約為８﹒４６億股，佔發行後公

司已發行股份總數的比例為３﹒９７％（超額配售選擇權行使前），預計募資總額為

４８６﹒９５億元，２２日開始申購。

同時，發行人授予承銷商不超過初始發行股份數量１５％的超額配售選擇權，若綠鞋全額行

使，則發行總股數將擴大至約９﹒７３億股，約佔發行後公司已發行股份總數的比例為

４﹒５３％（超額配售選擇權全額行使後）。在全額行使超額配售選擇權情況下，本次預計募集

資金總額約為５６０億元。



＊２０２１年度淨利料增６％至８％＊



根據招股書，截至今年９月３０日，中國移動資產負債結構保持相對穩定，總資產為

１７７０９﹒４７億元，較去年年末上升４﹒６３％；總負債為６２３９﹒２６億元，較去年年

末上升８﹒４９％；歸屬於母公司股東權益為１１４３１﹒１１億元，較去年年末增長

２﹒６５％。

今年前三季度，公司實現營業收入６４８６﹒３０億元，按年增１２﹒９２％；淨利潤

８７０﹒８８億元，按年增長６﹒５９％；歸屬於母公司股東的淨利潤８６９﹒６２億元，按年

增６﹒６３％。

此外，中國移動還對２０２１年度業績進行了預計，全年營業收入料為８４４８﹒７７億元

至８５２５﹒５８億元，按年增幅約為１０％至１１％；歸屬於母公司股東的淨利潤約為

１１４３﹒０７億元至１１６４﹒６４億元，按年增幅約為６％至８％。

