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21/12/2021 09:24

【中移回Ａ】中移動Ａ股明申購，發行價５７﹒５８元較Ｈ股溢價

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》中國移動（００９４１）
（滬：６００９４１）今早披露Ａ股ＩＰＯ發行公告及招股書顯示，本次在上交所上市發行價格
定為每股５７﹒５８元（人民幣．下同），以昨日（２０日）中移動Ｈ股收市價４６﹒３５港元
計算，溢價５２﹒１％；市盈率為１２﹒０２倍，發行股份數量約為８﹒４６億股，佔發行後公
司已發行股份總數的比例為３﹒９７％（超額配售選擇權行使前），預計募資總額為
４８６﹒９５億元，２２日開始申購。
　　同時，發行人授予承銷商不超過初始發行股份數量１５％的超額配售選擇權，若綠鞋全額行
使，則發行總股數將擴大至約９﹒７３億股，約佔發行後公司已發行股份總數的比例為
４﹒５３％（超額配售選擇權全額行使後）。在全額行使超額配售選擇權情況下，本次預計募集
資金總額約為５６０億元。

＊２０２１年度淨利料增６％至８％＊

　　根據招股書，截至今年９月３０日，中國移動資產負債結構保持相對穩定，總資產為
１７７０９﹒４７億元，較去年年末上升４﹒６３％；總負債為６２３９﹒２６億元，較去年年
末上升８﹒４９％；歸屬於母公司股東權益為１１４３１﹒１１億元，較去年年末增長
２﹒６５％。
　　今年前三季度，公司實現營業收入６４８６﹒３０億元，按年增１２﹒９２％；淨利潤
８７０﹒８８億元，按年增長６﹒５９％；歸屬於母公司股東的淨利潤８６９﹒６２億元，按年
增６﹒６３％。
　　此外，中國移動還對２０２１年度業績進行了預計，全年營業收入料為８４４８﹒７７億元
至８５２５﹒５８億元，按年增幅約為１０％至１１％；歸屬於母公司股東的淨利潤約為
１１４３﹒０７億元至１１６４﹒６４億元，按年增幅約為６％至８％。

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