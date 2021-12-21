【人行操作】高盛：人行下調一年期ＬＰＲ利率料對內銀股影響中性

《經濟通通訊社２１日專訊》高盛發表報告指，人民銀行昨日（２０日）下調一年期ＬＰＲ
利率５點子至３﹒８％，五年期ＬＰＲ則維持４﹒６５％不變。該行估計是次利率下調對內銀的
盈利影響中性，因早前人行降準帶來的成本節省可以抵銷，同時預計銀行業在存款和短期公司貸
款業務方面的差異或會擴大。（ｃｔ）
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