【新冠肺炎】全國新增本土確診５７宗，陝西４３宗最多，東莞６宗

《經濟通通訊社２１日專訊》國家衛健委公布，１２月２１日，全國確診者新增確診８１宗

新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例２４宗，含１宗由無症狀感染者轉為確診病例在四川

；本土病例５７宗（陝西４３宗，其中西安市４２宗、鹹陽市１宗；浙江８宗均在紹興市；廣東

６宗均在東莞市），含８宗由無症狀感染者轉為確診病例均在陝西。無新增死亡病例。無新增疑

似病例。新增治癒出院４９宗。此外，新增無症狀感染１９宗，１宗為本地個案；尚在醫學觀察

的無症狀感染者５０５宗（境外輸入４６５宗）。



＊西安疫情升溫，健康碼用量激增一度無法使用＊



國家衛健委在昨日聯防聯控機制發布會上指出，目前新冠疫情在全國的形勢總體平穩，其中

與內蒙古滿洲里有關的疫情已基本受控，浙江紹興的疫情發展亦趨於緩和，外溢風險降低。

浙江寧波、杭州、上海、江蘇、安徽等地，疫情基本得到控制；而陝西西安與廣東東莞的關

聯疫情，仍在繼續發展，兩地續發傳播風險較高，近日發現零星外溢病例，風險人員正加強排查

。

另外，廣州報告的Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒境外輸入病例所導致的本土病例，已及時採取排

查措施，發生續發傳播風險較低；廈門、成都報告在閉環管理人員中發現的病例，社區傳播風險

較低。

截至１２月２０日，全國現有確診病例１７６８宗（其中重症病例５宗），累計治愈出院病

例９４０６３宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例１００４６７宗，現有疑似病例

１宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例２９４２６宗。其中，香港特別行政區１２５３３宗（出

院１２１８４宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７７宗（出院７７宗），台灣地區

１６８１６宗（出院１３７４２宗，死亡８５０宗）。（ｃａ）





