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21/12/2021 14:24

【聚焦人幣】人行香港發５０億人幣央票，投標量超發行量４﹒４倍

　　《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行公布，在香港成功發行了５０億元６個月期人民幣央
行票據，中標利率為２﹒５０％。
　　人行指，此次發行受到境外投資者廣泛歡迎，包括美、歐、亞洲等多個國家和地區的銀行、
基金等機構投資者以及國際金融組織踴躍參與認購，投標總量為２２２億元人幣，超過發行量的
４﹒４倍，表明人民幣資產對境外投資者有較強吸引力，也反映了全球投資者對中國經濟的信心
。（ｄｗ）

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