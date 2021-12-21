【聚焦人幣】人行香港發５０億人幣央票，投標量超發行量４﹒４倍

《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行公布，在香港成功發行了５０億元６個月期人民幣央

行票據，中標利率為２﹒５０％。

人行指，此次發行受到境外投資者廣泛歡迎，包括美、歐、亞洲等多個國家和地區的銀行、

基金等機構投資者以及國際金融組織踴躍參與認購，投標總量為２２２億元人幣，超過發行量的

４﹒４倍，表明人民幣資產對境外投資者有較強吸引力，也反映了全球投資者對中國經濟的信心

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