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21/12/2021 14:42

【華為動向】華為公布星閃技術，星閃聯盟成員涉及多家上市公司

　　《經濟通通訊社２１日專訊》今日華為智能汽車解決方案生態論壇上，華為公布了「星閃技
術」。星閃聯盟於２０２０年９月２２日正式成立，成員涉及大唐高鴻（深：０００８５１）、
四維圖新（深：００２４０５）、歐菲光（深：００２４５６）、歌爾（深：００２２４１）、
國科微（深：３００６７２）、北斗星通（深：００２１５１）等Ａ股公司。（ｊｔ）

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