【債務風險】紫光集團股權遭裁全部凍結，早前健坤集團倡售股還債

《經濟通通訊社２１日專訊》紫光集團債務重組波瀾頻生，根據最新公告，為順利穩妥推進

公司司法重整程序，管理人於２０２１年１２月１６日向北京一中院提交了《資產保全申請書》

，請求北京一中院對清華控股和健坤集團所持有的紫光集團全部股權予以保全。１２月１７日，

北京一中院作出《民事裁定書》，裁定凍結清華控股持有的公司５１％股權（對應認繳註冊資本

３﹒４２億元）及健坤集團持有的公司４９％股權（對應認繳註冊資本３﹒２８億元）。



紫光集團千億資產重整早前遭董事長趙偉國激烈反對，他認為重整方案會造成逾７３４億元

（人民幣．下同）國有資產流失，趙偉國同時亦是健坤集團實控人。健坤集團１９日曾發布一份

公開信，倡議公開競價出售紫光集團優質、成熟的股權資產，處置所得不得低於１３００億元，

加上紫光集團帳面存量９０億元現金，一次性全額清償全體債權人的全部債權本金和利息。公開

信還提議更換現有紫光集團管理人，重組包括現有股東在內的資產出售委員會。



＊有債權人鐘情健坤集團償債方案，重整計劃下周表決＊



相比較健坤集團提出的償債方案，紫光集團重整計劃草案相關償債方式內容為：有財產擔保

債權和１２０萬元以下小額債權，將能實現全額現金清償；普通債權中１２０萬元以上部分提供

不同清償選擇方案，清償率預計可達到９５％以上至１００％。

此前，曾有債權人對紫光集團重整草案中的償債方案表示超預期，而健坤集團此時倡議的償

債方案顯然更具誘惑力。

根據紫光集團先前聲明內容，按照北京市一中院關於召開紫光集團第二次債權人會議的公告

，將於下周三（２９日）召開會議表決重整計劃。（ｗｌ）

