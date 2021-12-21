《股林淘金－林家亨》拜登基建有內訌，市場恐慌指數升

《股林淘金》美國有民主黨參議院議員表示將否決拜登總統提出的１﹒７５萬億美元基建法

案，由於民主黨及共和黨在參議院中各佔５０席位，只要一票民主黨人倒戈，法案便不能通過，

市場擔心將影響明年美國的經濟增長，恐慌指數上升，美股下跌，道指下跌４３３點，納指下跌

１８８點。美國基建股份及電動車股份均遭受沽壓，美國三大龍頭電車股份Ｔｅｓｌａ、

Ｌｕｃｉｄ、Ｒｉｖｉａｎ下跌３﹒５％、５﹒０５％及７﹒９％。中慨電車三寶亦下跌

５﹒５６％至６﹒１３％不等，拖累比亞迪（０１２１１）ＡＤＲ股價亦下跌６﹒３３元。但其

他大藍籌港股跌幅較溫和，港股ＡＤＲ比例指數大約下跌５７點。

現時市場信心脆弱，但現階段恒指已經比今年２月份時高位下跌超過８４００點，市帳率亦

跌破一倍，是一個有長線值博率的吸引水平。展望明年２０２２年中國經濟穩健發展，過份低殘

的港股應該會回升，現時是保持信心的時候，大市值藍籌股不宜賤價止蝕離場，反而是可以吼低

位買貨。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有比亞迪股份



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