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即市新聞

21/12/2021 09:24

《股林淘金－林家亨》拜登基建有內訌，市場恐慌指數升

　　《股林淘金》美國有民主黨參議院議員表示將否決拜登總統提出的１﹒７５萬億美元基建法
案，由於民主黨及共和黨在參議院中各佔５０席位，只要一票民主黨人倒戈，法案便不能通過，
市場擔心將影響明年美國的經濟增長，恐慌指數上升，美股下跌，道指下跌４３３點，納指下跌
１８８點。美國基建股份及電動車股份均遭受沽壓，美國三大龍頭電車股份Ｔｅｓｌａ、
Ｌｕｃｉｄ、Ｒｉｖｉａｎ下跌３﹒５％、５﹒０５％及７﹒９％。中慨電車三寶亦下跌
５﹒５６％至６﹒１３％不等，拖累比亞迪（０１２１１）ＡＤＲ股價亦下跌６﹒３３元。但其
他大藍籌港股跌幅較溫和，港股ＡＤＲ比例指數大約下跌５７點。
　　現時市場信心脆弱，但現階段恒指已經比今年２月份時高位下跌超過８４００點，市帳率亦
跌破一倍，是一個有長線值博率的吸引水平。展望明年２０２２年中國經濟穩健發展，過份低殘
的港股應該會回升，現時是保持信心的時候，大市值藍籌股不宜賤價止蝕離場，反而是可以吼低
位買貨。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有比亞迪股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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