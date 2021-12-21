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21/12/2021 09:25

【人行操作】人行進行７天及１４天１００億逆回購，投放百億

　　《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行公布，今日進行１００億元（人民幣．下同）７天期
逆回購，中標利率持平２﹒２％；人行同時進行１００億元１４天期逆回購操作，中標利率持平
為２﹒３５％。
　　公開市場今日有７天期１００億元逆回購到期，實現淨投放１００億元。（ｃａ）

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