【重拳監管】教育部：線上下校外培訓機構壓減逾八成

《經濟通通訊社２１日專訊》中國教育部公布，校外培訓機構治理現已取得明顯進展，學科
類培訓大幅壓減，其中線下校外培訓機構已壓減８３﹒８％，線上校外培訓機構已壓減
８４﹒１％。教育部指，留下的學科類培訓機構一部分轉為非營利性機構，實行政府指導價，提
供公益服務；不適合營轉非的將被進一步註銷。（ｅｙ）
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