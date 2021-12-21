【債務風險】華晨雷諾金杯暫停發放工資，已拖欠供應商款項數月

《經濟通通訊社２１日專訊》由雷諾集團和華晨集團共同組建的華晨雷諾金杯汽車，被曝已

經暫停員工工資發放。據內媒《第一財經》引述公司員工稱，該公司１２月２０日的會議信息顯

示，除暫停工資發放外，各種保險及公積金亦暫停繳納（只交醫保）。據悉，目前該公司可以辦

理員工自願離職，辦理時間基本１－２天可全部完成解除勞動合同。

報道亦引述供應商稱，華晨雷諾金杯已經拖欠其款項數月，相關爭議已訴諸法庭並勝訴。現

在看華晨雷諾金杯是否上訴，若不上訴，準備申請強制執行。中國裁判文書網的信息顯示，近一

年來，華晨雷諾金杯涉及多個原告為供應商的案件，訴訟原因主要是未按約定進行付款。華晨中

國（０１１１４）早前亦披露，旗下金杯汽控捲入與內地銀行的訴訟，估計集團最高損失約為

１３﹒９１億元（人民幣．下同）。

華晨集團去年債務爆煲，目前正進行破產重整。今年９月份，有外媒報道稱，雷諾正在整頓

其陷入困境的中國業務，正就結束與華晨汽車的商用車合資企業進行深入討論。華晨雷諾金杯前

身是沈陽華晨金杯汽車（滬：６００６０９），２０１７年法國雷諾集團收購華晨金杯汽車

４９％的股權，與華晨中國汽車能控股共組華晨雷諾，華晨持股５１％。

金杯汽車股價未首消息影響，現仍漲１﹒５％，報５﹒５６元。港股華晨中國則繼續停牌。

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