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21/12/2021 16:15

【大國博弈】美制裁五名中聯辦官員，外交部斥干涉內政且非法無效

　　《經濟通通訊社２１日專訊》美國國務卿布林肯周一（２０日）向國會遞交一年一度的「香
港自治報告」，再次點名制裁破壞香港民主的五名中聯辦副主任。美國財政部外國資產管制辦公
室（ＯＦＡＣ）隨後宣布將陳冬、何靖、盧新寧、譚鐵牛及尹宗華這五名中聯辦副主任列入特別
指定國民和被封鎖人員（ＳＤＮ）黑名單，凍結他們的在美資產以及禁止交易。美方警告，若外
國金融機構與已被制裁的香港中聯辦５名副主任有交易，將面臨美國當局制裁。在北京，外交部
發言人趙立堅表示，相關制裁嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，是非法
無效的。中方對此堅決反對，強烈譴責。
　　趙立堅稱，需要指出的是，今年７月美方借發布「香港商業警告」，已經宣布對包括上述５
名香港中聯辦副主任在內的７名中方官員進行制裁。中方根據《反外國制裁法》，對美方有關人
員進行了對等反制。
　　根據美國國務院的制裁聲明，報告確認上述五名官員「削弱了香港的自治權」，中聯辦是「
中國在香港投射影響力的主要實體」。美國財政部的報告又表示，深切關注北京在立法會選舉，
明顯剝奪港人有意義的話語權。（ｗｌ）

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