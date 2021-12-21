【立會選舉】外交部：本次選舉是具有香港特色民主制度的重要跨越

《經濟通通訊社２１日專訊》英美加澳紐組成的「五眼聯盟」外長就本港立法會選舉結果發

表聯合聲明，表示嚴重關注香港選舉制度的民主成分受到侵蝕，損害香港權利、自由和高度自治

的行為，正在破壞五國希望香港成功的共同願望。對此，中國外交部發言人趙立堅今日表示，針

對個別西方國家相互勾連，對香港特區第七屆立法會選舉說三道四，對香港民主法治指手畫腳，

粗暴干涉中國內政的行為，中方表示堅決反對，強烈譴責。

趙立堅強調，完善香港特區選舉制度是全面準確貫徹「一國兩制」方針、全面落實「愛國者

治港」原則、確保香港民主沿著正確軌道向前發展的必要之舉。剛剛結束的香港特區第七屆立法

會選舉是落實新選舉制度的一次成功實踐，是發展符合香港實際情況、具有香港特色民主制度的

重要跨越。選舉過程公平公正、公開、安全、廉潔，選民各項民主權利得到了充分尊重和保障。



＊官媒快評：印證五眼聯盟的色盲與弱視＊



聯合聲明提及，五國繼續嚴重關注《港區國安法》產生的寒蟬效應，及對言論和集會自由的

日益限制，指不支持政府方針的非政府組織、工會和人權組織被逼解散或離開，媒體自由亦日漸

被收窄。五國敦促中國，尊重包括《中英聯合聲明》所保障香港的權利和基本自由。

官媒《新華社》昨晚（２０日）火速發文回擊，稱這是五眼聯盟國家干涉中國內政和香港立

法會選舉的又一例證，也再次印證五眼聯盟的色盲與弱視，它們無視踊躍投票的百萬港人，無視

「五光十色」的當選人，無視「愛國者治港」的新秩序，還沉溺在企圖搞亂香港、「以港遏華」

的迷夢當中，真是可笑可嘆。（ｗｌ）

