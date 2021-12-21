【專訪】陶冬：美國經歷一代人所未見過通脹，驅使聯儲極速轉身

《經濟通通訊社２１日專訊》美國聯儲在本年度最後一次ＦＯＭＣ會議上，作出了本年度最

重要的決定：全面轉鷹。這是ＱＥ歷程上的重大事件，對美國經濟和全球資金環境都可能產生重

大影響。在這次ＦＯＭＣ會議上，聯儲的政策轉身可以說是全方位的，包括放棄「通脹是暫時的

」這一慣常表述；放棄等待完全就業後再加息的思維，預計明年加息三次，並暗示停止購債後「

很快」啟動加息程序。

瑞信大中華區私人銀行副主席陶冬接受《經濟通通訊社》專訪時表示，聯儲的極速轉身，美

國通脹性質的變化有關。今年初期的通貨膨脹，主要是由供應鏈斷裂、交通阻滯所引起，聯儲形

容其為供需短期失衡所帶來的過渡性價格波動。不過，隨著汽油、食品和租金的大幅攀升，通貨

膨脹的底層邏輯出現改變，並觸發了工資的猛烈上漲，美國正在經歷一代人來所未見過的通貨膨

脹。

聯儲局預測未來三年通貨膨脹率可能達到４﹒３％，遠遠超出２％左右的中期政策目標。國

會和民眾的不滿迅速升溫，通脹已經取代疫情和就業成為民調中最關心的議題。陶冬指，鮑威爾

的聯儲在過去落後於形勢，它現在的轉身是被逼出來的。

ＦＯＭＣ的一系列操作中，削減購債額度是意料之中的，對經濟與市場衝擊極其有限。此舉

實際上是放慢擴表步伐，減少了印錢數量而已。加息的時間點被提前了，次數增多了，從利率期

貨市場的價格看，市場沒有想到聯儲的動作幅度如此大，不過２０２４年時候聯儲是不是還有大

幅加息的需要以及政治意願，便不得而知了，市場姑妄聽之。至於縮表，市場暫時沒有將此反映

在價格上，陶冬認為此事遲早發生，但是未必很快發生。



＊陶冬：儲收水意味著經濟前景不錯＊



陶冬指出，聯儲這次將政策重心從就業移向通脹。但是通脹是外在變量，貨幣當局對此無法

控制，通脹預期一時間更難消褪。這使得聯儲的政策很難再四平八穩，更難再為市場單邊護航。

公開市場委員會作出宣示的當天，美股大漲，美債微跌，美元指數明顯升值。應該說聯儲在

管理市場預期上，做得很不錯。股市認為，聯儲收水意味著經濟前景不錯，盈利增長可期；債市

認為，一切已在掌控之中，不必大驚小怪。

陶冬補充稱，加息可分上半場和下半場，上半場往往出現經濟過熱，短期內利好股市。這種

情形的確適用於目前的經濟現狀。唯一的不同是目前美國利率水平處在幾乎為零的水平，市場槓

桿極高，在零水平加息２００點與在４％水平加息２００點，其實很不同。

