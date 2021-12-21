《匯市縱橫－蕭啟洪》十二月驚喜

《匯市縱橫》聖誕節到了，你準備好了嗎？有沒有準備好聖誕禮物？有沒有精心製作聖誕大

餐？或已經準備好為你特別的人送上驚喜呢？無疑，當妳收到聖誕禮物時，是一件最幸福的事情

！不論是大人或小朋友，都好愛禮物呢！故此，每逢一到聖誕節，１２月變得很令人期待。曾有

心理學研究指出，無論是送禮或是收禮，都很難為雙方帶來雙贏的局面。不論男女都會假設對方

很了解自己，懂自己，自然會為自己挑選到合適滿意的禮物，但很多時候，大多數的結果都是不

似預期，原來是空歡喜一場，未知妳今年是否有這樣的感覺呢？



踏入１２月，美聯儲逼不及待為市場送上一份聖誕禮物，就是將加快縮減債券購買規模，以

控制通貨膨脹，但同時這是否意味著當局亦有意釋出明年提前加息的信號呢？雖然市場看似頗為

接受了美聯儲轉向「鷹派」立場的決定，但筆者則有點不理解和困惑，若說經濟發展仍將取決於

疫情發展的話，據聞新冠病毒變異株Ｏｍｉｃｒｏｎ近期快速擴散於全球，儘管目前大多數確診

病例都是輕症，但如果Ｏｍｉｃｒｏｎ比其他新冠病毒變異株更容易傳播，這可能導致許多人最

終將住院與死亡。再說，根據美國最新完成兩劑新冠疫苗接種率約只有６１﹒４％，仍低於七成

所謂能達到群體免疫保護作用的屏障；即使接種率高的西方國近日亦宣布了再度封城或延長防疫

限制，以應對疫情惡化。除此之外，現時中美博奕未有停止，美國商務部於上周四宣布擴大對中

國企業實施制裁名單，將會導致全球供應鏈混亂和復甦面受限。那美聯儲憑甚麼理據預測疫苗接

種方面的進展和供應限制的緩解將支持經濟活動和就業持續增長，及通脹走低呢？



而最令筆者困惑的是，不知道外國人從何時起變得如此工作狂，傳統上的１２月向來都是普

天同慶的大日子，以往許多央行官員都不太願意在此時進行調整其貨幣政策的做法。因為她們擔

心一個錯誤的政策調整，就可能會破壞了多年來的工作努力，所以大多數均會採取「不變應萬變

」的取態。然而，英國央行（ＢＯＥ）上周成為疫情後首個加息的七國集團（Ｇ７）經濟體，頗

令市場驚訝，但此舉已引發企業界憂心，認為這將推升成本，並抑制投資，因為他們正在努力應

對Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒所帶來的各種新限制。老實講，就連筆者最愛看的英超球賽也因有多

名球員確診而被逼延後作賽，可想而知英國疫情現時有多嚴峻呢！根據英國政府的數據顯示，單

日確診人數持續破頂，再多近９萬宗新個案。有專家更警告，由於Ｏｍｉｃｒｏｎ的傳播力甚高

，不排除英國在聖誕假期過後，其感染人數可能會倍翻。一旦英國可能再次封城，或對明年初經

濟活動將構成下行風險。據報，法國已宣布向來自英國的旅客實際入境限制，只准貨車司機等特

定人士來往兩地。此舉勢必加劇英國貨車司機一個難求，若只靠加息根本無法解決供應鏈運輸樽

頸問題及通脹持續升溫等現象。筆者在猜想，對於英國央行的加息行徑何需急於一時，是否趕著

參加聖誕派對呢？



除此之外，近日局勢異常緊張的烏克蘭問題亦成為了國際熱點，由於雙方在接壤邊境集結已

部署了相當大規模的兵力，可形容為已到了「一觸即發」的危險地步。儘管西方國已向俄國作出

警告，若烏國被入侵將會採取強硬經濟措施及其他手段來回應。不過，俄羅斯總統普京也不是容

易對付的對手，即使此前他與美國總統拜登會晤後，亦未見到這場危機有緩和跡象。那麼，避免

戰爭的概率有多大呢？依我之見，結果只有兩個，一是開打，二是不開打。但據報，烏克蘭總統

澤連斯基上周五（１７日）接受電視台訪問時透露，不排除在親俄分離分子控制的東部頓涅茨克

和盧甘斯克舉行治權公投，或者與俄羅斯總統普京直接談判。若是雙方能夠採取最文明的方式來

化解今次危機，相信這是大家樂見的結果。坦白說，對於烏國而言，可能是最豪賭的一次決定，

但對於俄羅斯而言，若贏了可謂不費一槍一彈便拿下烏東等地區，即使輸了亦只是維持現狀而已

，又不失普京顏面。



２０２１即將步入尾聲，即使是在這最後一個月裏，仍有可能出現意想不到的事情。Ｍａｙ

ｙｏｕｒ ｗｉｓｈｅｓ ｃｏｍｅ ｔｒｕｅ。



＊本周策略＊



英鎊：早前建議於１﹒３３００水平買入英鎊兌美元已在上周四（１６日）於１﹒３３５０平倉

，獲利５０點子。



紐元：上周建議候低於０﹒６７００水平買入紐元兌美元已成交，目標０﹒６９００，止蝕

０﹒６６００。



澳元：本周建議候低於０﹒７０００水平買入澳元兌美元，目標０﹒７２００，止蝕

０﹒６９００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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