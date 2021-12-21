  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/12/2021 08:32

《珠玉之論－陳鳳珠》料內地汽車銷量明年將會增加

　　《珠玉之論》港股走勢轉弱，並創年內新低，投資氣氛已轉差，料臨近聖誕假期，大市即使
反彈但力度將受限。繼市場預期美聯儲明年或提早加息及加快收水步伐外，英倫銀行亦出乎意料
之外加息，並表示雖然中期通脹前景存在雙向風險，但仍需要適度收緊貨幣政策。由於環球央行
明年或會出現加息潮，留意市場的資金流向。
　
　　中國汽車工業協會表示今年１１月內地汽車產量按年下降９﹒３％至２５８﹒５萬輛，銷量
同比減少９﹒１％至２５２﹒２萬輛，但１１月份的新能源汽車產銷分別按年增長１﹒３倍至
４５﹒７萬輛及１﹒２倍至４５﹒０萬輛。至於首１１個月的汽車產銷量分別按年增加３﹒５％
及４﹒５％至２３１７﹒２萬輛及２３４８﹒９萬輛，而新能源汽車的產銷量分別達到
３０２﹒３萬輛及２９９﹒０萬輛，同比均增加１﹒７倍，截至１１月內地的新能源汽車市場滲
透率已達到１７﹒８％。中汽協預期今年全年的汽車銷量同比上升３﹒１％至２６１０萬輛，而
新能源汽車銷量按年增長１﹒５倍至３４０萬輛，新能源汽車銷量將大幅超過預期。另外，中汽
協預計明年汽車總銷量按年增長５﹒４％至２７５０萬輛，其中新能源汽車同比增加４７％至
５００萬輛，反映對明年汽車銷情樂觀。
　
　　市場已預期芯片短缺情況將會持續兩年才可紓緩，雖然預計２０２２年底的芯片交貨周期將
會較２０２１年改善，但有機會到２０２３年才會達到平衡。因此明年內地的汽車產量仍然受制
於芯片供應情況，不過相信車企將會繼續投放資源發展新能源汽車，因此明年新能源汽車的佔比
將會繼續擴大。《安里資產管理有限公司投資組合經理　陳鳳珠》
　
＊筆者並無持有上述股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情20/12/2021
【立會選舉】林鄭：投票率不高　惟登記選民破447萬紀錄
財經熱話20/12/2021
《盤後部署》 恒指跌穿兩萬三 年尾市況繼續淡？
中國故事20/12/2021
《神州經脈》一年期LPR終調降　中證監打假外資　滬指失三千六
財經熱話20/12/2021
新能源車概念股未止瀉　贛鋒被追沽再插逾一成
專訪20/12/2021
【專訪】陶冬:中美歐日出現周期性錯位　貨幣政策分化(有片)
香港政情20/12/2021
【立會選舉】一次過睇晒功能界別當選名單
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金