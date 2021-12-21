《珠玉之論－陳鳳珠》料內地汽車銷量明年將會增加

《珠玉之論》港股走勢轉弱，並創年內新低，投資氣氛已轉差，料臨近聖誕假期，大市即使

反彈但力度將受限。繼市場預期美聯儲明年或提早加息及加快收水步伐外，英倫銀行亦出乎意料

之外加息，並表示雖然中期通脹前景存在雙向風險，但仍需要適度收緊貨幣政策。由於環球央行

明年或會出現加息潮，留意市場的資金流向。



中國汽車工業協會表示今年１１月內地汽車產量按年下降９﹒３％至２５８﹒５萬輛，銷量

同比減少９﹒１％至２５２﹒２萬輛，但１１月份的新能源汽車產銷分別按年增長１﹒３倍至

４５﹒７萬輛及１﹒２倍至４５﹒０萬輛。至於首１１個月的汽車產銷量分別按年增加３﹒５％

及４﹒５％至２３１７﹒２萬輛及２３４８﹒９萬輛，而新能源汽車的產銷量分別達到

３０２﹒３萬輛及２９９﹒０萬輛，同比均增加１﹒７倍，截至１１月內地的新能源汽車市場滲

透率已達到１７﹒８％。中汽協預期今年全年的汽車銷量同比上升３﹒１％至２６１０萬輛，而

新能源汽車銷量按年增長１﹒５倍至３４０萬輛，新能源汽車銷量將大幅超過預期。另外，中汽

協預計明年汽車總銷量按年增長５﹒４％至２７５０萬輛，其中新能源汽車同比增加４７％至

５００萬輛，反映對明年汽車銷情樂觀。



市場已預期芯片短缺情況將會持續兩年才可紓緩，雖然預計２０２２年底的芯片交貨周期將

會較２０２１年改善，但有機會到２０２３年才會達到平衡。因此明年內地的汽車產量仍然受制

於芯片供應情況，不過相信車企將會繼續投放資源發展新能源汽車，因此明年新能源汽車的佔比

將會繼續擴大。《安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠》



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