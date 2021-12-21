《股壇解碼－戴名》美經濟復甦有望，思考樂（１７６９）困難重重

《股壇解碼》又一頭估值超過１００億美元的獨角獸Ｒｅｄｄｉｔ申請ＩＰＯ，但基本面並

不吸引，投資者勿過分憧憬。美國年終購物旺季物流表現出人意表地如期到達消費者手上，遠比

感恩節的誤差大大改善，物流的正常化代表了美國經濟復甦的步伐將會加快，投資者明年第二季

可以優先考慮美股市場。傳聞滴滴出行打算向中央發行黃金股（Ｇｏｌｄｅｎ ｓｈａｒｅ）以

換取順利回港上市，估計滴滴出行假若不能回港上市獲取資金的話，公司將面對美國大量投資者

的集體訴訟而作出賠償，滴滴出行的現金流能否支付也是一個謎。



＊身先士卒＊



英國單日確診連續兩日創新高，當中Ｏｍｉｃｒｏｎ佔總確診人數約２％，在疫情再度爆發

下毅然宣布加息，英國央行對英國未來的經濟相信是信心十足。歐洲央行雖然決定明年不加息但

宣布會加快買債退場以收緊流動性，相比英國的進取態度，歐洲央行似乎對未來一年的經濟仍然

缺乏信心。因南韓單日感染個案再超７０００，當地政府只好再度實施４人限聚令，疫情在短期

內繼續失控的話將再次打擊南韓的經濟，出口業務首當其衝受影響，新一輪的芯片荒亦將打擊全

球各地的經濟復甦。



＊先死後生＊



中國宣布２０２０年的ＧＤＰ向下修訂為增長２﹒２％，今年的ＧＤＰ增長能保住正數已經

很不錯，萬一出現負增長的話，加上房地產下行，為了穩定國內經濟風險，明年中國很有可能出

現減息的機會，人民幣貶值風險將隨之而來，雖然會加速資金外流，但同時亦會降低經營成本，

慢慢把流出的資金再度吸引回國，問題是這需要數年的時間才能康復。花邊新聞一則，傳聞廣電

總局轄下協會發聲明要求影視行業在聘用曾經整容的演員要謹慎考慮，如果傳聞屬實的話，相信

國內如火如荼的醫美行業將成下一個打擊對象，大家不妨拭目以待。



＊反彈在望＊



昨天（２０日）２３２００點認沽期權（價內）和２３８００點認購期權在上午建倉，

ｓｈｏｒｔ ｐｕｔ和ｌｏｎｇ ｃａｌｌ動作明顯，牛熊證街稍微回升至５５：４５，雖然牛

熊街貨比例相差縮窄，但投資者要留意部分低位熊證（回收價在２１８００點至２３６５０點之

間）開始出世，不排除大市在周初下試低位後回升收回熊證，初部的反彈位置在２４０００點。



＊股票簡評＊



思考樂教育（０１７６９）主要於中國提供課後教育服務，集團主要透過結構性合約於中國

提供課後教育服務，包括提供學業備考課程和提供初階小學素質教育課程。集團截至６月止營業

額上升接近９％，股東應佔溢利則下降接近８％，由於國內疫情沒有爆發跡象，相信思考樂教育

業績受疫情的影響甚微，投資者要留意的是今年７月教育部推出關於進一步減輕義務教育階段學

生作業負擔和校外培訓負擔的意見，亦即是市場所謂的雙減政策，試點城市主要包括北京、上海

、瀋陽、廣州、成都、鄭州、長治，威海和南通等多地，在雙減政策下已有多家培訓機構倒閉，

其中包括進入國內多年的華爾街英語，思考樂教育要在這種大環境下經營，相信只是苦苦支撐，

本月初曾經在一個交易日大升三成並且成交大增，當中主要買盤來自港股通資金，在雙減的政策

下仍然受追棒是不明所以的地方，另一個比較奇怪的地方是每天的買賣掛盤都有點熟悉的感覺，

思考樂教育擁有現金和現金等價物約１﹒５億元，銀行借款總額約６０００萬元，表面看財政還

算建康，加上股價從高位回調不少，集團亦經常派發特別股息支持股價，但政策的調控才是思考

樂教育的最大負面因素，國內教育類股份是寧可追貨也不撈底的格局，建議投資者在一切明朗化

後再考慮買入。

《資深市場人士 戴名》



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