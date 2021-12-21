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21/12/2021 14:42

【新冠肺炎】本港新增８宗輸入確診，全部帶變種病毒

　　《經濟通通訊社２０日專訊》衞生署衞生防護中心公布，本港新增８宗輸入確診，全部涉及
變異病毒株。其中，一名５４歲女病人，居於大埔大埔頭２３０Ａ號太湖山莊１８Ａ座。她於潛
伏期在港曾居住和到訪的地點已於１２月１９日納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處相關
指明地方內的人士，須在１２月２１日或之前接受強制檢測。
　　今日新增個案涉及７男１女，年齡介乎１１至６１歲，其中７人帶Ｎ５０１Ｙ病毒，餘下１
人帶Ｌ４５２Ｒ病毒。患者分別由英國、美國、加納、奧地利、德國及巴基斯坦等地抵港。其中
一人為機組人員。５人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽
性，餘下３人於檢疫期間確診。

＊卡塔爾航空多哈航班禁飛港兩周＊

　　當中５４歲女病人於１２月１５日在香港進行檢測，結果呈陰性，並於１２月１６日離開香
港前往美國。她從美國乘搭航班ＣＸ８８１於１２月１９日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心抽
取樣本進行的新冠肺炎檢測結果呈陽性。病人沒有病徵，ＣＴ值少於３０。
　　另外，由於卡塔爾航空營運由卡塔爾多哈飛抵香港的航班（ＱＲ８１８）在７天內（１２月
１４至２０日）有５名乘客經抵港檢測而確診新冠肺炎，衞生署遂引用《預防及控制疾病（規管
跨境交通工具及到港者）規例》禁止卡塔爾航空營運的客機在２０２１年１２月２２日至
２０２２年１月４日期間從多哈著陸香港。（ｈｙ）
　

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