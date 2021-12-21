《神州民企》富力地產（０２７７７）信用等級遭下調，展望負面

《經濟通通訊社２１日專訊》富力地產（０２７７７）公布，評級機構出具聯合資信評估下

調廣州富力地產主體及相關債項信用等級，聯合資信決定下調公司主體和該集團６項債券的信用

等級至「ＡＡ＋」，評級展望為「負面」。

該集團指，由聯合資信評估就６項債券進行相關評級工作。聯合資信將持續關注該集團財務

和經營狀況、外部融資環境變化以及到期債務償還計劃，並評估其對該集團主體及相關債券信用

等級產生的影響。（ｗｈ）

