【企業盈喜】信義玻璃（００８６８）料全年純利增最多８５％

《經濟通通訊社２１日專訊》信義玻璃（００８６８）公布，預期截至１２月３１日止年度
純利較去年度純利６４億元，增加７０％至８５％，至介乎１０９億至與１１９億元。
該集團指，由於中國建築行業對浮法玻璃需求強大，因此今年度浮法玻璃業務平均銷售價格
及銷售量較去年度同期大幅提升，以及今年度聯營公司信義光能（００９６８）所貢獻的盈利有
所增加。
該集團預期於明年２月底或３月初公布業績。（ｗｈ）
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