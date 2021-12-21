【北水炒Ｄ乜】淨流入４５﹒１億人幣，買騰訊沽藥明

《經濟通通訊社２１日專訊》恒指周一（２０日）低開１１２點，報２３０７９點。最高跌

４７點報２３１４５點，最低跌５２７點報２２６６５點。恒指收報２２７４４點，跌４４７點

或１﹒９３％。

按額度計算，北水全日淨流入４５﹒１億元人民幣，減少１８﹒５％。騰訊控股

（００７００）、中國海洋石油（００８８３）、融創中國（０１９１８）；淨賣出最多的依次

是藥明生物（０２２６９）、安踏體育（０２０２０）、李寧（０２３３１）。

主板成交１２４７﹒８２億元減少２３﹒３％。其中港股通成交２９１﹒７億元，佔總成交

２３﹒４％。

騰訊控股跌１﹒８３％報４３０元，北水淨買入１４﹒９億元。中國海洋石油跌０﹒７６％

報７﹒８２元，北水淨買入２﹒７億元。融創中國跌１７﹒７４％報１０﹒４８元，北水淨買入

２﹒６億元。藥明生物跌４﹒４９％報８５﹒１５元，北水淨賣出４﹒４億元。安踏體育跌

４﹒４５％報１０９﹒６元，北水淨賣出２﹒１億元。李寧跌４﹒８２％報７９﹒９５元，北水

淨賣出１﹒５億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） １４﹒９３

中國海洋石油 （００８８３） ２﹒７３

融創中國 （０１９１８） ２﹒５８

建設銀行 （００９３９） １﹒８１

小米集團 （０１８１０） １﹒３２

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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藥明生物 （０２２６９） －４﹒４４

安踏體育 （０２０２０） －２﹒０５

李寧 （０２３３１） －１﹒４６

長城汽車 （０２３３３） －１﹒１０

華潤電力 （００８３６） －０﹒６９

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