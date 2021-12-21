【北水炒Ｄ乜】淨流入４５﹒１億人幣，買騰訊沽藥明

《經濟通通訊社２１日專訊》恒指周一（２０日）低開１１２點，報２３０７９點。最高跌
４７點報２３１４５點，最低跌５２７點報２２６６５點。恒指收報２２７４４點，跌４４７點
或１﹒９３％。
按額度計算，北水全日淨流入４５﹒１億元人民幣，減少１８﹒５％。騰訊控股
（００７００）、中國海洋石油（００８８３）、融創中國（０１９１８）；淨賣出最多的依次
是藥明生物（０２２６９）、安踏體育（０２０２０）、李寧（０２３３１）。
主板成交１２４７﹒８２億元減少２３﹒３％。其中港股通成交２９１﹒７億元，佔總成交
２３﹒４％。
騰訊控股跌１﹒８３％報４３０元，北水淨買入１４﹒９億元。中國海洋石油跌０﹒７６％
報７﹒８２元，北水淨買入２﹒７億元。融創中國跌１７﹒７４％報１０﹒４８元，北水淨買入
２﹒６億元。藥明生物跌４﹒４９％報８５﹒１５元，北水淨賣出４﹒４億元。安踏體育跌
４﹒４５％報１０９﹒６元，北水淨賣出２﹒１億元。李寧跌４﹒８２％報７９﹒９５元，北水
淨賣出１﹒５億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） １４﹒９３
中國海洋石油 （００８８３） ２﹒７３
融創中國 （０１９１８） ２﹒５８
建設銀行 （００９３９） １﹒８１
小米集團 （０１８１０） １﹒３２
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沽出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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藥明生物 （０２２６９） －４﹒４４
安踏體育 （０２０２０） －２﹒０５
李寧 （０２３３１） －１﹒４６
長城汽車 （０２３３３） －１﹒１０
華潤電力 （００８３６） －０﹒６９
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