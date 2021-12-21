  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/12/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入４５﹒１億人幣，買騰訊沽藥明

　　《經濟通通訊社２１日專訊》恒指周一（２０日）低開１１２點，報２３０７９點。最高跌
４７點報２３１４５點，最低跌５２７點報２２６６５點。恒指收報２２７４４點，跌４４７點
或１﹒９３％。
　　按額度計算，北水全日淨流入４５﹒１億元人民幣，減少１８﹒５％。騰訊控股
（００７００）、中國海洋石油（００８８３）、融創中國（０１９１８）；淨賣出最多的依次
是藥明生物（０２２６９）、安踏體育（０２０２０）、李寧（０２３３１）。
　　主板成交１２４７﹒８２億元減少２３﹒３％。其中港股通成交２９１﹒７億元，佔總成交
２３﹒４％。
　　騰訊控股跌１﹒８３％報４３０元，北水淨買入１４﹒９億元。中國海洋石油跌０﹒７６％
報７﹒８２元，北水淨買入２﹒７億元。融創中國跌１７﹒７４％報１０﹒４８元，北水淨買入
２﹒６億元。藥明生物跌４﹒４９％報８５﹒１５元，北水淨賣出４﹒４億元。安踏體育跌
４﹒４５％報１０９﹒６元，北水淨賣出２﹒１億元。李寧跌４﹒８２％報７９﹒９５元，北水
淨賣出１﹒５億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　１４﹒９３
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　２﹒７３
　　融創中國　　　（０１９１８）　　　　　　２﹒５８
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　　１﹒８１
　　小米集團　　　（０１８１０）　　　　　　１﹒３２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　－４﹒４４
　　安踏體育　（０２０２０）　　　　　－２﹒０５
　　李寧　　　（０２３３１）　　　　　－１﹒４６
　　長城汽車　（０２３３３）　　　　　－１﹒１０
　　華潤電力　（００８３６）　　　　　－０﹒６９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情20/12/2021
【立會選舉】林鄭：投票率不高　惟登記選民破447萬紀錄
財經熱話20/12/2021
《盤後部署》 恒指跌穿兩萬三 年尾市況繼續淡？
中國故事20/12/2021
《神州經脈》一年期LPR終調降　中證監打假外資　滬指失三千六
財經熱話20/12/2021
新能源車概念股未止瀉　贛鋒被追沽再插逾一成
專訪20/12/2021
【專訪】陶冬:中美歐日出現周期性錯位　貨幣政策分化(有片)
香港政情20/12/2021
【立會選舉】一次過睇晒功能界別當選名單
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金