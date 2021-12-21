《日入而息》傳滴滴以介紹形式來港上市；港上月通脹升至１﹒８％

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本港１１月整體通脹率升至１﹒８％，基本通脹１﹒２％

傳滴滴或以介紹形式來港上市

傳商湯（０００２０）公開發售錄超額認購

傳涉及唱高散貨騙案，超凡網絡（０８１２１）澄清無董事或高級管理層人員被捕

政府下周二起要求未打針公務員自費每三日一檢

本港新增８宗輸入確診，全部帶變種病毒

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《即日市況》

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恒指高收２２６點報２２９７１，科指升１１４點報５６１２

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《深滬股市》

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冬至圍爐滬指收升０﹒９％，地產股抬頭喜漲半成

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《美元匯價》

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英鎊整體受壓，下行風險仍大

歐元最新報１﹒１２９４╱９６，日圓最新報１１３﹒６１╱６４

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《公司資訊》

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傳商湯（０００２０）公開發售錄超額認購

傳滴滴或以介紹形式來港上市

傳意國超級遊艇製造商法拉帝擬香港上市籌約７﹒８億

金輪天地（０１２３２）三項票據重組獲六成支持，擬售投資物業

還款

和譽（０２２５６）肌腱鞘瘤藥物Ｉｂ期試驗完成首例患者給藥

匯控（００００５）倫敦續斥１﹒２９億元回購逾２８４萬股

高雅光學（００９０７）預期完成配股集資延至１２月３１日

安踏（０２０２０）大股東丁世忠捐贈３﹒１３％股權設慈善基金

康方生物（０９９２６）授出派安普利單抗注射液內地銷售權

中移動（００９４１）Ａ股明申購，定價５７﹒５８元人幣，攤薄

往績市盈率１２﹒０９倍；中移動建議將５Ｇ消息業務納工信部終

端入網檢測要求；楊傑稱綠鞋機制可穩定中移動Ａ股價，回購要考

慮時機

中生製藥（０１１７７）創新藥獲准開展難治性慢性咳嗽臨床試驗

創維集團（００７５１）收購武漢產業園配套之住宅土地，涉１０

﹒７億人民幣

平安好醫生（０１８３３）與日健中外製藥達成戰略合作，啟動骨

質疏鬆管理中心

快手音樂將向版權方發放千萬元激勵

港交所（００３８８）今年現貨股票日均成交額增３２％，新股集

資額３１８９億

資生堂與騰訊達成三年全球戰略合作夥伴關係

陽光房地產基金（００４３５）上市十五周年，上市以來年度化總

回報約１１％

雷軍表示下周二發布小米１２，全球首部採用驍龍８晶片手機

騰訊因抖音內容侵犯著作權起訴索賠８億人幣，半年索賠近３０億

易緯集團（０３８９３）控股股東減持公司４５３２萬股

Ｖｉｃｏｎ（０３８７８）曾慶權辭任行政總裁，鄒國俊接任

中國優材（０１８８５）附屬公司拖欠江蘇銀行和農行共４７４８

萬元人民幣

傳涉及唱高散貨騙案，超凡網絡（０８１２１）澄清無董事或高級

管理層人員被捕

恒指公司表示新增成分股速度未及預期，因指數檢討過程中謹慎選

股

瑞安房地產（００２７２）合資公司斥１７０億元人民幣投得武漢

地塊使用權

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《國企紅籌》

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國銀租賃（０１６０６）１﹒４２億美元購集裝箱船和油化船後出

租

中芯國際（００９８１）競得深圳工業用地用於１２英寸晶圓代工

生產

深圳國際（００１５２）售聯合置地部分股權，料稅前收益２９億

元人民幣

中誠通發展（００２１７）附屬與承租人訂立售後回租協議

中聯重科（０１１５７）公司６名副總裁昨合計減持３４９萬股Ａ

股

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《神州民企》

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時代鄰里（０９９２８）收購海南啟鄰全部股權

基石藥業（０２６１６）用於治療肺癌新藥獲准內地上市

稻草熊（０２１２５）擬收購內地綜合文化傳媒公司

據報吉利雷諾或將成立合資企業，在南韓聯合生產混合動力汽車

京信通信（０２３４２）附屬成功獲得專利侵權訴訟勝訴

新力控股集團（０２１０３）將從恒生綜合指數中剔除

滔搏（０６１１０）第三財季總銷售額錄得２０％至３０％低段下

跌

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《中國要聞》

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國家鼓勵採取股權、期權、分紅方式激勵科學技術人員

法外貿表示單方面下調ＬＰＲ，銀行或需增讓利以穩經濟

樂視宣布漲薪，稱今年實現經營利潤和現金流雙平衡

廣東市監局多舉措促大灣區創新發展，推進知識產權培育

黑龍江省召開會議，部署年底全力衝刺房地產業增長；黑龍江省政

府官網撤下「全力衝刺房地產業增長」一文

人行進行７天及１４天１００億逆回購，投放百億

公司法修訂提請人大審議，涉及國家出資公司等內容

中國能建承建國內首個海上平價風電項目開工

紫光集團股權遭裁全部凍結，早前健坤集團倡售股還債

華晨雷諾金杯暫停發放工資，已拖欠供應商款項數月

內媒表示平安行代銷華夏幸福爆雷產品，疑曾暗示會兜底

官方鼓勵房企兼併收購，招商蛇口等擬正洽談併購項目

據報中國邀請南韓總統文在寅出席北京冬奧開幕式

中國與瑞士成立部級金融工作組，落實股市互聯互通等

稅務總局立案調查多領域偷逃稅，追繳稅款７﹒５億元

百度首個元宇宙產品希壤開放內測，實現１０萬人互動

河南省委原常委、政法委書記甘榮坤涉嫌受賄被逮捕

廣汽、文遠知行、如祺出行合作推出自動駕駛出租車

華為公布星閃技術，星閃聯盟成員涉及多家上市公司；華為王軍稱

一年內華為智能汽車發展３００家合作夥伴

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒７％，報１７７８９點

台文化部表示台灣蘋果日報應拒香港法院指令，不得跨境資料傳輸

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《其他消息》

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鄭若驊稱新選舉制維護政權安全，又有利實現民主權利

黎智英等３人被控欺詐案，暫訂明年２月預審

薛永恒視察河套區工地，研究加快港深創科園建造工程

前新聞處處長鄭偉源將出任「一帶一路」專員

交諮會聽取《北部都會區發展策略》中鐵路項目簡介

交通補貼特別措施月底屆滿，補貼上限元旦起減至４００元

預算案諮詢展開，陳茂波稱有需要時支持受影響企業和市民

本港１１月整體通脹率升至１﹒８％，基本通脹１﹒２％

建造業創新及科技基金推出優化措施

深股通額度全日用近２億元，外資連續三日流出；滬股通額度全日

用３０億元，陸股通流出１０億元

ＳｍａｒＴｏｎｅ支持長者數碼支援計劃，為長者送上智能手機

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《大國博弈》

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美警告金融機構勿與中聯辦５名副主任交易

美制裁五名中聯辦官員，外交部斥干涉內政且非法無效

美國早前制裁四名涉疆官員，中國十日後決定對等反制

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《立會選舉》

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中聯辦表示社會各界普遍歡迎和高度認可新一屆立法會

五眼聯盟表示嚴重關注香港選舉制度民主成分受侵蝕

外交部駐港公署表示嚴正譴責五眼聯盟對抗港人主流民意

李家超稱立法會選舉設計為排斥外國代理人

港府堅決反對五眼聯盟指控，香港民主會有序依法推進

湯家驊稱若非建制派堅持「自暴自棄」民主運動沒出路

狄志遠稱唯一非建制標籤有負擔，冀不再有黃藍之別

謝偉俊憂選委會界別議員削弱監察政府功能

譚惠珠稱投票率主要受疫情影響，難與上屆比較

外交部表示本次選舉是具有香港特色民主制度的重要跨越

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《重拳監管》

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內媒表示薇婭外仍有一線主播受罰，稅務部門將擇日公布

市場料中國明年續行更嚴格監管，包括加強對私企控制

教育部表示線上下校外培訓機構壓減逾八成

網絡主播薇婭與丈夫就偷逃稅道歉，社交媒體帳號被封

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《新冠肺炎》

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本港新增８宗輸入確診，全部帶變種病毒

３香港支持馬會向長者捐５千部智能手機及１年服務

Ｏｍｉｃｒｏｎ危機擴大，倫敦取消獅子廣場除夕慶典

世衛呼籲民眾取消節慶，Ｏｍｉｃｒｏｎ成美國主流

世衛譚德塞稱中國須更積極分享病毒來源有關數據信息

何栢良稱縮短Ａ＋地區檢疫日數仍可守穩外防輸入

全國新增本土確診５７宗，陝西４３宗最多，東莞６宗

政府延長現行社交距離措施至下月５日

港府收緊航班熔斷機制及英國抵港人士檢疫安排

馬會為２萬名合資格長者提供支援安心出行智能手機

政府下周二起要求未打針公務員自費每三日一檢

新冠疫苗接種紀錄系統明日凌晨部分時間暫停服務

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