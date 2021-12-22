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即市新聞

22/12/2021 07:51

《油金掠影》Ｏｍｉｃｒｏｎ令經濟不穩定，油價微升金價回跌

　　《經濟通通訊社２１日專訊》Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒正在多國迅速傳播，日本沖繩的美軍漢森
基地於週二出現至少１８０人確診，初步確定至少２名日本職員感染變種病毒，未知是否全部人
都感染變種病毒。新的防疫措施打亂了旅行計劃，對全球經濟所帶來的打擊仍存在未知數。儘管
如此，聖誕假期前交投淡靜，令國際油價相對反覆，上漲超過３％，連跌兩個交易天後回升。布
蘭特期油上漲０﹒４％或０﹒２９元（美元．下同），報每桶７１﹒８１元。紐約期油微升
０﹒７％或０﹒４９元，報每桶６９﹒１０元。

＊美債驅使美市反彈，金價先升後回＊

　　美國股市回升，美元匯價持平，據路透社引述芝加哥Ｂｌｕｅ　Ｌｉｎｅ　Ｆｕｔｕｒｅｓ
首席市場策略師Ｐｈｉｌｌｉｐ　Ｓｔｒｅｉｂｌｅ指美國十年期國債收益率由１﹒４１８厘升
至１﹒４８厘。是導致金價下滑的主因，而且新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ帶來的不穩定性，促投
資者利用下跌的機會逢低買入。金價下跌。現貨金微跌０﹒２％，報每盎司１７８６﹒５０元。
紐約期貨跌０﹒３％，報每盎司１７８８﹒７０元。
　　其餘貴金屬方面，白銀跌０﹒３％，報每盎司２２﹒８５元，鉑金上漲２﹒６％，報每盎司
１７９４﹒８６元，鈀金持穩於每盎司９３２元。
（ｈｌ）

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