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即市新聞

22/12/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》只宜審慎看超短期反彈

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和
４２﹒５％，局勢則均屬顯著向淡。恒指期貨陰陽日線圖上呈現陽燭，令連續三支陰燭的市況無
法出現，但只代表大市的跌勢暫告喘定。上月３０日低位２３１０４為短期初步阻力位，好友須
攻抵其上企穩，方有作為。雖然價位沒有再創近期新位，本欄暫時只會將回升的勢頭視作超短期
反彈，後市仍有再跌的危險
。至於能否演變成為短期反彈浪，甚至短期新升浪，大家應密切留意圖上各主要技術分析指標的
變化。
　　自本月１３日高位２４３９１起的跌浪目前未可肯定已經告終，超短線投機者只宜以
０﹒３８２倍量度反彈水平作為圖利目標。筆者認為，若ＳＴＣ的％Ｋ成功升破％Ｄ，到達上述
目標的機會將不俗。從另一個角度來看，發展了很長時間的「一浪低於一浪」局勢仍未被破壞，
港股繼續反覆下跌至新低水平的可能性實在不容被低估。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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