《缸邊隨筆－石鏡泉》未來投資大趨勢

《缸邊隨筆》昨文謂今日會談談中美股市的後市，其實今時中美股市，以至三、五、七、十

年後的中美股市都在２００８年，美儲局的ＱＥ時，定了下來，怎定下來？



昨日收到位樂君享讀者來函，如下：



石先生你好：



我剛看完梁鳳儀小姐的《失序的資本》，《經濟日報》出版，相信你記得。內裏很大的篇幅

，是有關１９９８年的亞洲金融風暴，和２００８年的雷曼爆破，寫各國當時的應對，及後的金

融制度改革、監管和管理。作者非常專業，所知廣且深，香港沒幾人達到這級數，寫得出，惟讀

者也需要一定的財經金融知識，才看得懂，自問還未夠班。



我有一建議，想請梁小姐寫下集，寫金融風暴、金融海嘯下，美國和美國人做過的事。說白

一點，須受監管的是美國和美國人，不是亞洲諸國去監管國內的金融機構。



１９９８年，亞洲爆發金融風暴，泰銖、馬幣、坡元、印盾、台幣、韓圜，全部大貶值。索

羅斯的「量子基金」帶頭，和其他基金，聯手攻擊各國貨幣。飽食遠走。Ｗｉｎｎｅｒ

ｔａｋｅｓ ａｌｌ！馬來西亞的總統馬哈蒂爾對傳媒說：「這個瘋子，把馬來西亞人２０年努

力的成果，一下子掠奪走了。」量子基金後來更到香港，狂沽港幣、期指。石先生曾寫文章，直

指這是攻擊、開戰、搶掠，用的武器是海量的金錢（美元），香港政府入市是保衛，有理。



＊美賣有毒資產到全世界＊



２００８年爆發金融海嘯。美國許多投資銀行出事，用客戶的錢，作高風險、高槓桿的投資

，輸了客戶巨額金錢，但基金經理仍出高薪、花紅。



Ｌｅｈｍａｎ Ｂｒｏｔｈｅｒｓ把美國兩房的次按，包裝成「迷你債券」，賣去全世界。



Ｇｏｌｄｍａｎ Ｓａｃｈｓ把希臘國債用ＣＤＳ（Ｃｒｅｄｉｔ Ｄｅｆａｕｌｔ

Ｓｗａｐ）隱藏，再賣出去。高盛、雷曼都明知那些是「有毒」資產，但一於照賣，接貨的是傻

瓜，「你死你事」。Ｌｅｈｍａｎ Ｂｒｏｔｈｅｒｓ和Ｇｏｌｄｍａｎ Ｓａｃｈｓ的高層依

然分紅！全部過千萬，個別逾億。



把高風險，甚至有毒的資產，賣去全世界，賠本的是外國人，自己卻發出巨額花紅給自己，

這手法太骯髒、太失德。真真正正要受監管的是這些。不過，美國政府會嗎？當然不。奧巴馬總

統說要監管，又說：「時辰已到，要算算帳。」說說罷了。



美國政府負債累累，靠印鈔票、發債（即借錢），否則政府關門大吉！總統、官員、議員全

部吃白果。他們不會監管對沖基金、炒家、投資「銀行」的，因為那些大鱷，拿著海量的美鈔、

「迷你債券」和其他衍生品，去沒有外匯管制的小國，又搶又騙，賺巨款回國花費。美國政府又

怎會管？他只會高呼自由市場，兼指摘小國「金融制度不善，操控匯率」，真是荒謬。梁小姐在

書中指出了，很含蓄。



世界遭殃的小國，何止「被搶被騙」？小國為防被大鱷衝擊、掏空，便努力儲備外匯，國民

努力工作，捱生捱死，換來花碌碌的美鈔，或美債，或其他美元票據。將來美國政府破產、賴債

，不知害死幾多無辜。



美國狂印鈔票，到全世界花，即是輸出通脹。與美元掛勾的貨幣，例如港幣，被拖著低息。

美鈔是國際貿易貨幣，通行全球，其他各國，也不可能高息。息低，影響對利息敏感的貨品，包

括樓房地價。這影響對香港、新加坡尤甚，樓價高企。梁小姐知道，有寫，我看得明，不過行文

用字溫和。



美國政府缺錢。眼紅別國成功的企業，於是找藉口，把人家的高級管理人員鎖禁、起訴，罪

名稀奇古怪，長臂管治，只美國才有，要制裁，問賠償，罰巨款，以億計。還併吞企業。《美國

陷阱》那書寫得仔細。



邵維華先生寫過兩部書，其中一本是《中、美終需一戰》，石先生介紹過。書內描述很多國

家，給美國、或美國大鱷「剪羊毛」，阿根廷最慘，給剪兩次，國家經濟受損巨大，無法恢復。

又寫美國的「金融操作」很詳細，用幾年或更長的時間，「剪了別國羊毛」，飽食遠走。我讀不

明白，是指對沖基金的胡作非為嗎？很想知道。



小國遭殃，遇金融風暴。這些國家，向ＩＭＦ求助，被逼「開放市場」，是種甚麼果？另一

陷阱？我也想知道。



如果美國人努力工作、努力生產，美國管好自己的金融機構，不做損人利己、手段骯髒的事

，世上各國人民生活好好多，香港不會有雷曼苦主。



我希望梁小姐寫續集，美國的金融操作，如何影響、害苦全球，尤其金融開放的小國。說清

楚，要受監管的是美國大鱷、炒家，和不道德的投資銀行。連索羅斯回憶金融風暴，也向傳媒承

認：「要監管對沖基金」。



在香港，有專業知識寫這書的沒幾人，梁小姐足夠。我想請梁小姐轉換角度，寫大鱷、炒家

，以金錢為武器，興風作浪，必須監管，請直指其非，要刀刀見血。美國政府亂發債，聯儲局亂

ＱＥ，輸出通脹，連累無辜。濫用長臂管治、亂制裁、亂罰款，都是胡作非為。



祝安



樂君享



經濟日報出版社十分榮幸能與梁鳳儀小姐合作，出版了這本《失序的資本》。我們十分認同

梁鳳儀小姐的觀察，美國「失序的資本」會為世界金融市場帶來不安定，直到這些ＱＥ了的錢，

可以被收回來為止，但美國會嗎？



除了這本失序的資本外，當時經濟日報出版社亦出版了本《經濟觀察》，是吳雙榮和筆者合

著的，該書有九成九是吳雙榮之力，她是歐元之父蒙代爾的得意門生。



蒙代爾是研究貨幣、匯價見稱，１９７１年８月１５日美元宣布與黃金脫勾後，蒙代爾就意

識到美元將會濫印，找了當時的意大利央行去組織個會議，邀請各大國的央行人員、貨幣經濟學

家和金融界人士出席談談美元與黃金脫勾對環球匯價的影響。亦在這個背景下，歐洲組成了歐盟

，出了歐元，來抗衡美元的濫印，及可預期的美元霸權。



之後，蒙代爾每年均在其意大利別墅舉行年會，延續討論相關的經濟問題，筆者有幸也能參

與數次會議，其中有一年就是討論美元ＱＥ後怎收科。



當時筆者就介紹了漢武帝的Ｄｅ－ＱＥ方法，一眾西方經濟學家、央行行長，包括我偶像伏

爾克，都對漢武帝之Ｄｅ－ＱＥ法感興趣，此法亦列於《經濟觀察》一書內。



本欄讀者或會感到筆者的經濟觀點，是基於美元失序濫印，帶來環球金融危機一脈而來。



不Ｄｅ－ＱＥ，世界金融市場永無寧日，《失序的資本》和《經濟觀察》兩書，是值得嚴謹

的投資者細看的。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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