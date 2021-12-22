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22/12/2021 08:34

富智康擬分拆印度電子製造服務商ＢＦＩＨ當地上市，派現金特別息

　　《經濟通通訊社２２日專訊》富智康（０２０３８）擬分拆印度電子製造服務供應商
ＢＦＩＨ於孟買證交所及印度證交所獨立上市，已向聯交所提交申請並獲確認繼續進行。
ＢＦＩＨ昨日就首次公開發售其權益股份向印度證交會、孟買證交所及印度證交所提交非正式招
股書草稿，並將就其權益股份上市申請原則性批准。
　　富智康預計分拆涉及首次公開發售的方式提呈認購ＢＦＩＨ新股，及公司發售現有股權，合
共佔ＢＦＩＨ擴大已發行股本不超過２５％。富智康分拆完成後，預期於ＢＦＩＨ的持股不少於
７５％，預期２０２２年完成分拆計劃。
　　富智康擬將分拆銷售舊股而將收取的所得款項淨額，用於向股東派付特別現金股息，以及就
其營運資金需求提供融資。
　　ＢＦＩＨ按收入份額計為印度最大電子製造服務（ＥＭＳ）供應商，於印度南部三個園區營
運。ＢＦＩＨ集團為流動電話以及機械、電動車、電視、耳戴式裝置、電訊及網絡產品以及資訊
科技硬件之原設備製造商（ＯＥＭ）提供ＥＭＳ。此外，ＢＦＩＨ正建立為ＯＥＭ（即其擁有品
牌的客戶）提供「一站式解決方案」，包括一系列原設計製造（ＯＤＭ）服務（包括產品設計及
開發、零組件製造及採購、物流及售後服務）。（ｍｈ）

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