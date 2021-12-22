《專家之言－何志銘》市場憂變種病毒影響經濟，現金為王策略較佳

《專家之言》昨（２１日）恒指高開５０點，運行中亦曾倒跌１４點，低見２２７３０點，

午後汽車板塊回升，且加上內房及體育用品亦見資金走入，帶動恒指重上２３０００關口，高見

２３１００﹒１８，惜尾市有點腳仔軟，主板股票的升跌比率為２８比１２，上升股份１１８８

隻，恒指成分股４１隻股份上升，下跌股份２１隻，升跌比率為６４比３３。恒指收報

２２９７１點，升２２６點或升１％，全日主板成交１１０２﹒９０億元。國企指數報８１４１

點，升９８點或升１﹒２３％。恒生科技指數報５６１２點，升１１４點或升２﹒０８％，滬、

深港通南下交易分別淨流入１５﹒９４億及２５﹒５１億元人民幣。



＊英國疫情嚴重將封城，港股乾升２３０００關得而復失＊



後市方面，市場仍憂慮新冠變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ傳播有蔓延跡象定影響經濟，英國當地

疫情嚴重，倫敦已宣布進入「重大事件」緊急狀態，英國亦將在聖誕後作１４日封城對抗疫情擴

散，在不明朗因素增加下，以現金為王之策略相對較佳。港股雖升２００餘點惜成交唔多配合（

乾升），２３０００點又得而復失，明顯乏力。至於數據方面，美國公布第三季ＧＤＰ價格指數

，料由６﹒１％降至５﹒９％，第三季核心個人消費支出平減指數季率料由６﹒１％降至

４﹒５％。美國公布１１月成屋銷售，料由６３４萬升至６５３萬，月率料由０﹒８％升上３％

。《獨立股評人 何志銘》



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