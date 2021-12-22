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即市新聞

22/12/2021 09:05

《專家之言－何志銘》市場憂變種病毒影響經濟，現金為王策略較佳

　　《專家之言》昨（２１日）恒指高開５０點，運行中亦曾倒跌１４點，低見２２７３０點，
午後汽車板塊回升，且加上內房及體育用品亦見資金走入，帶動恒指重上２３０００關口，高見
２３１００﹒１８，惜尾市有點腳仔軟，主板股票的升跌比率為２８比１２，上升股份１１８８
隻，恒指成分股４１隻股份上升，下跌股份２１隻，升跌比率為６４比３３。恒指收報
２２９７１點，升２２６點或升１％，全日主板成交１１０２﹒９０億元。國企指數報８１４１
點，升９８點或升１﹒２３％。恒生科技指數報５６１２點，升１１４點或升２﹒０８％，滬、
深港通南下交易分別淨流入１５﹒９４億及２５﹒５１億元人民幣。

＊英國疫情嚴重將封城，港股乾升２３０００關得而復失＊

　　後市方面，市場仍憂慮新冠變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ傳播有蔓延跡象定影響經濟，英國當地
疫情嚴重，倫敦已宣布進入「重大事件」緊急狀態，英國亦將在聖誕後作１４日封城對抗疫情擴
散，在不明朗因素增加下，以現金為王之策略相對較佳。港股雖升２００餘點惜成交唔多配合（
乾升），２３０００點又得而復失，明顯乏力。至於數據方面，美國公布第三季ＧＤＰ價格指數
，料由６﹒１％降至５﹒９％，第三季核心個人消費支出平減指數季率料由６﹒１％降至
４﹒５％。美國公布１１月成屋銷售，料由６３４萬升至６５３萬，月率料由０﹒８％升上３％
。《獨立股評人　何志銘》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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