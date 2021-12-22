《盤後部署》恒指受科技股帶動高開但隨後收窄，牛證重貨區有支持

《經濟通通訊社２２日專訊》美國總統拜登強調，不會因Ｏｍｉｃｒｏｎ變種變毒而封城，

刺激美國股市上漲。美股多隻中概科技股跟隨大市反彈，帶動相關港股造好，恒指高開２４９點

，報２３２２１點。科網股早段走高，阿里（０９９８８）、京東（０９６１８）、網易

（０９９９９）等在美上市股份表現較好，惟未能扭轉市場氣氛，恒指之後幅收窄。午後維持升

幅百點的爭持局面，尾盤現較大量買盤，恒指最終收報２３１０２，升１３１點或０﹒５７％，

主板成交９２７﹒８２億元。國企指數收報８１９５，升５３點或０﹒６６％。科技指數收報

５６８５，升７２點或１﹒２９％。

Ａ股個別發展，上證綜合指數收報３６２２，微跌２點或跌０﹒０７％，成交

４３２４﹒５１億元人民幣。深證成份指數報１４７９１，升１０２點或升０﹒７０％，成交

６３００﹒１６億元人民幣。



＊短線個別體品股值博＊



恒指受科網股帶動高開，但消息未能改寫年尾審慎氣氛，科技股小有升幅即遭逢沽壓，料本

年餘下時間科技股也難有大升幅，變相恒指亦然。恒指上日（２１日）牛證重貨區位於

２２５００至２２６００之間，相對期指涉逾兩千張，料較有支持力。但現時恒指１４日ＲＳＩ

已跌至３４水平，現時距離該支持位尚有４００點距離，若未有重大負面消息下，本周恒指未必

跌到重貨區位置。

板塊方面，安踏（０２０２０）及李寧（０２３３１）雙雙成為本日最佳表現藍籌冠亞位置

，全日有較強支持向上，兩隻股份的日線圖ＭＡＣＤ正負差距皆收窄，短線值博。尤以李寧在區

間內反彈，有望先重回波幅頂。

