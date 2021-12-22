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22/12/2021 14:18

【外圍經濟】英僱主營商信心下跌，政府撥１０億英鎊刺激旅遊

　　《經濟通通訊社２２日專訊》英國財相辛偉誠周二宣布撥款１０億英鎊，推廣英國的旅遊和
住宿業。而英國僱傭協會（ＲＥＣ）公布在９月至１１月的一項調查發現，該國僱主對營商環境
的信心，自４月以來首次跌至負面，反映Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒、通脹和勞工短缺引起的恐慌

　　僱主擔憂在疫情下消費者減少外出購物及用餐，會在年尾的重要節慶時刻打擊生意。不過，
逾半受訪者表示雖然前景不明朗，但仍會繼續僱請員工。（ｊｆ）

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